Il no della Grecia alla sfilata Gucci

di Rinaldo D’Alessandro

Un mare di soldi (2 milioni di euro) rifiutati dai greci per un’ideologica pretesa di sacralità e intangibilità del monumento principe dell’Occidente. Una miope e antiquata visione del passato che non fa i conti con la realtà. Questo, ai più, appare il rifiuto da parte del Consiglio archeologico centrale della Grecia (Kas) allo svolgimento della sfilata di Gucci sulla spianata dell’Acropoli di Atene.

Premetto che se fosse dipeso da me avrei accettato quella cifra perché veramente stratosferica, tuttavia il messaggio lanciato dal rifiuto non è riducibile a questo. L’arte e soprattutto quella moderna, riproducibile e spesso slegata dal luogo, è considerata ormai un bene di consumo, mentre l’arte antica è l’esatto contrario, soprattutto quella sacra. Rifiutare un’offerta di tale entità, significa riconoscere all’arte antica ciò che rappresenta, e soprattutto conferma l’autonomia e il valore del pensiero del passato, anche in rapporto a quello moderno.

Non voglio con questo dire che ogni evento è dissacratorio del passato, ma catalogare come gretta la visione dell’autorità greca è da ingenui. È vero, la situazione economica della Grecia – già al settimo anno di crisi – non giustifica il rifiuto di una tale offerta, ma sta proprio in questo la grandezza del rifiuto. Un gesto quasi titanico!

D’altronde l’Acropoli rappresenta, per i greci in particolare, il Monumento per antonomasia. Basta ricordare cosa successe durante le lotte d’indipendenza, per non stupirsi del rifiuto odierno: I turchi, allo stremo, si asserragliarono sull’acropoli e, non avendo più munizioni, cominciarono a sfregiare i Templi per ricavare dal metallo proiettili. I greci per evitare tutto ciò, chiesero una tregua, e fornirono loro stessi i proiettili che sarebbero stati usati contro di loro.

Se comunque, sulla questione ateniese si può dibattere, ritengo inopportuna la proposta del sindaco di Agrigento, che suggerisce La Valle dei Templi per ospitare la sfilata Gucci, perché se ha un senso accettare un’offerta anomala ed eccezionale, il proporsi, col solo fine di ottenere dall’evento pubblicità e guadagno, a mio parere, svilisce l’arte stessa.