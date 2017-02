I denti di Donald Trump, ovvero i coccodrilli hanno i denti duri

di Eugenio Preta

Montesquieu, ne “Lo spirito delle leggi (1748)” azzardava la teoria della separazione dei tre poteri, per cui ogni funzione pubblica doveva essere attribuita ad un potere distinto: al legislativo le leggi; all’esecutivo la loro applicazione; a quello giudiziario la risoluzione delle controversie, per evitare che concentrazioni di attribuzioni potessero spianare la strada alla tirannia.

Oggi però, la magistratura è diventata un vero e proprio potere politico che decide i destini di governi e anche di Stati, tanto che, se Orwel ritornasse a riscrivere il suo “1984”, rappresenterebbe oggi “il grande fratello” proprio con le Procure. Guai a non essere schierati al dogma corrente. A venir dipinti (Accorinti direbbe pitturati…) come il montone nero nelle tavole di Mordillo, si rischia di essere tacciati di populismo dai media, e di incorrere nelle ire della magistratura.

E non sembra affatto un caso che Trump e Putin si dividano il rito della “convocazione giudiziaria”. Le accuse sono sempre abbastanza scontate: per Putin il deferimento davanti alla Corte internazionale di Giustizia per crimini contro l’umanità; per Trump i tentativi di arrivare ad un processo per alto tradimento.

Dalla parte buia della luna – mutuando i Pink Floyd e il loro “A dark side of the moon” – e dalle innumerevoli manifestazioni e sabotaggi operati dall’area political correct di Washington, ed ancora più recentemente dalle campagne di intimidazione personale dei nuovi eletti – si evince come si stia cercando di separare Trump dal Congresso, pur ritornato a maggioranza repubblicana, tanto che il nuovo presidente eletto non è riuscito ad assumere personale amministrativo o collaboratori politici , diventati improvvisamente poco attratti da un incarico nella nuova amministrazione presidenziale, giudicata sul punto di concludere la sua esperienza politica con la presentazione di dimissioni forzate.

Del resto si è notato anche, che i sottosegretari scelti da Trump, lo stesso vicepresidente Pence e l’ambasciatrice inviata al Palazzo di vetro, sembrava facessero corsa a se stante sulla scena internazionale, col rischio di entrare in contraddizione col loro capo – rompendo così una tradizione diplomatica consolidata, che vietava di criticare il presidente sulla scena internazionale – e questo mentre l’onorevole Mc Cain si comportava come il depositario effettivo della politica americana davanti ai cortigiani europei che partecipavano al Forum di Monaco. E se Pence, da parte sua, riceveva nientemeno che i complimenti di Bono (U2) che si augurava di poterlo vedere ben presto al posto di Trump, non appena il Congresso avesse bocciato il programma legislativo presentato dalla Casa Bianca, fonti accreditate nei corridoi della Casa Bianca, davano al povero Trump un margine di sopravvivenza di soli 2 o 3 mesi al massimo.

Era giusto, allora, che Trump studiasse al più presto delle contromosse. Lo ha fatto in occasione della conferenza stampa del 16 febbraio, dove è riuscito (secondo un sondaggio FoxNews) a convincere l’opinione pubblica americana all’idea che la verità non è altrove (X-Files) ma stava più in lui stesso, che nei media manipolatori. E l’indomani rincarava la dose precisando che i media tradizionali – Nbc, Abc, Cnn, Cbc, N.Y. Times – non sono nemici di Trump, ma nemici del popolo americano. Ed ancora il giorno dopo, quando ha organizzato il suo bagno di folla in Florida e, davanti a 9mila spettatori presenti, più diverse migliaia ammassati al di fuori dell’edificio, riusciva a spegnere, una volta per tutte, le ansie dei deputati repubblicani tentati dalla scissione (oh, il potere logora… come accade col PD).

E tutto questo con l’entrata in gioco della signora Melania Trump che, ammiccando alla comunità cristiana, ha dato inizio ad una cerimonia a Melbourne, sempre in Florida, recitando il “Padre nostro” davanti ad una folla entusiasta. Niente male per una donna presentata come una “poveretta” ma che in effetti ha dato grande prova di competenza: come dire “acqua che dorme…”

Tra il Forum di Monaco e i meeting della Florida, c’é pure stata la riunione a porte chiuse del Congresso per discutere i rapporti di Trump con Putin e per varare nuove sanzioni proprio contro la Russia. Una situazione surreale che comporta un pericolo immenso per Trump: funzionari, giudici, media, professori, artisti, servizi segreti, cartelli stranieri, tutti operano senza pietà per la scomparsa civile di Trump. Le contraddizioni però sono là e la Borsa, in forte crescita, sembra averlo perfettamente compreso. In 16 settimane Trump ha fatto annunziare a 14 imprese la creazione o il mantenimento di 213mila posti di lavoro, ed in più, 10 di queste imprese si sono impegnate ad investire 80 miliardi di dollari nel Paese.

Adesso a Trump non rimane che concentrarsi sui deputati repubblicani del Congresso per rimetterli in riga e fargli approvare senza tergiversazioni le sue riforme: quella fiscale, quella sanitaria e quella relativa alle opere infrastrutturali. Il malessere contro l’antipolitica che tende a colpire anche le truppe di Trump sembra però aumentare e lo dimostra un cartello esposto da un cittadino americano davanti al suo balcone che, testualmente, recita: “I deputati sono come due ubriachi che contestano il conto …al bar del Titanic”.