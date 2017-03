Hotspot a Messina, la notte della democrazia

Hotspot, ovvero, totale assenza di democrazia. A subirne le conseguenze, nei piani del governo centrale, dovrà essere ancora una volta Messina. Insieme a buona parte del resto della Sicilia. Tutto questo mentre l’amministrazione comunale, il movimento che la sostiene e partiti come Fratelli d’Italia prendono le distanze. Tante voci contro, nessuna a favore. Al punto da suscitare la legittima domanda: chi vuole davvero, a parte l’Unione europea, questo centro di identificazione, registrazione e smistamento capace di accogliere ben 2.800 migranti? E come è possibile che simili realtà possano essere calate dall’alto, senza che il territorio chiamato a ospitarle abbia minimamente voce in capitolo?

Leggendo le dichiarazioni ufficiali del sindaco, Renato Accorinti, la prima impressione è che qualcuno non la racconti giusta. “La Giunta – si apprende da un comunicato stampa – nelle interlocuzioni con le istituzioni, ha sempre ricevuto rassicurazioni circa l’indisponibilità ad accogliere un hotspot in quanto provocherebbe una significativa lacerazione nell’impegno fino ad oggi messo in campo verso una prima e una seconda accoglienza fondata sul riconoscimento dei diritti di cittadinanza. Le interlocuzioni sono sempre state intrattenute con il dipartimento per le Libertà civili del ministero dell’Interno e con la locale Prefettura, da cui ad oggi non sono giunte notizie circa l’apertura di un hotspot nella nostra città”.

Eppure, l’intenzione di realizzare l’hotspot in riva allo Stretto è nota da tantissimo tempo. Al pari della gara d’appalto da circa due milioni di euro bandita da Roma per ristrutturare le aree circostanti la caserma Gasparro, a Bisconte, deputata a ospitare la struttura. Come mai una così eclatante verità è rimasta sepolta?

Palazzo Zanca “rifiuta questo modello e ribadisce il proprio no. L’accoglienza nella nostra città, che vede insieme istituzioni e società civile – recita sempre la nota – è organizzata per i minori in centri di prima e seconda accoglienza e per gli adulti in case accreditate nel Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati (Sprar). L’Amministrazione si accinge, inoltre, a partecipare all’accesso al sistema Sprar anche per i minori non accompagnati”. L’assessore alle Politiche sociali, Nina Santisi, arriva a invitare “tutte le forze politiche e sociali contrarie all’hotspot ad unirsi in un unico coro, affinché la città di Messina continui nel percorso intrapreso rivolto ai processi inclusivi e all’affermazione del diritto e dovere di protezione dei nuovi cittadini”.

Purtroppo, di cori afoni e sterili se ne sono visti fin troppo. Dall’arsenale al distretto militari, dalla sede della Banca d’Italia all’Autorità portuale, senza tralasciare il limbo in cui versa la Camera di commercio, la storia insegna che la città è sempre perdente. I modelli di sviluppo che prevedono infrastrutture strategiche restano nelle intenzioni. Quelli di sottosviluppo passano in carrozza.

“Respingeremo con assoluta fermezza qualsiasi imposizione in direzione di politiche detentive e xenofobe da parte del governo Gentiloni così come dell’Unione europea, per tenere invece le porte aperte all’umanità”, la dichiarazione di Cambiamo Messina dal basso, che oppone un ‘no’ categorico, di portata generale a tutti quegli strumenti di una detenzione indiscriminata e in barba ai più elementari diritti umani spacciata per accoglienza”.

A rivolgere un appello “alle istituzioni e ai politici, di ogni partito e grado, di opporsi a questa scellerata scelta e di pensare maggiormente ai nostri giovani”, è Franco Tiano, dirigente provinciale Fratelli D’Italia, che si impegna a “far pervenire al ministro dell’Interno una nota, rappresentando totale opposizione a questa inopportuna scelta calata dal l’alto”. L’hotspot è per Tiano “un ulteriore ostacolo per la città intera, una negazione alla riconquista della normalità e un ulteriore miopia per lo sviluppo economico e sociale. Accorinti si dichiara contrario a parole – conclude – ma se lo fosse davvero avrebbe dovuto convocare i parlamentari locali ed opporsi con forza”.

Insomma, sebbene si sia trovato un nemico comune contro il quale fare quadrato, i sospetti restano. E anche certe distanze. Le uniche certezze sono che simili strutture, secondo autorevoli enti internazionali, rischiano di trasformarsi in esperienze disastrose e che, come dimostra l’articolo pubblicato su l’Eco del Sud il 7 giugno 2016, il tempo per prevenire c’è stato, eccome.