Guerra Crocetta-Faraone, preludio di nuovi abbandoni nell’esecutivo?

La lettera aperta del governatore Rosario Crocetta indirizzata all’assessore all’Economia Alessandro Baccei, ha il sapore di un livello più alto di scontro tra lo stesso presidente della Regione e il sottosegretario alla salute Davide Faraone: pretesto questa volta la vicenda dei precari.

Nel merito potrebbe apparire come una questione tecnica sul percorso da seguire per la stabilizzazione ma …ça va sans dire, sembra proprio il pretesto per lanciare i primi roventi strali tra possibili competitor alle prossime Regionali che d’ora in avanti non si risparmieranno frecce avvelenate… a costo di probabili ripercussioni in giunta che potrebbero essere imminenti.

Questa la lettera di Crocetta a Baccei, inviata anche al Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, al Sottosegretario agli Affari Regionali e le Autonomie, Gianclaudio Bressa e al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Politiche per la Famiglia, Enrico Costa:

Caro Alessandro, l’altro ieri mi hai telefonato da Roma per dirmi che il governo non avrebbe impugnato la norma regionale sui precari e che occorreva, prima di procedere alla stabilizzazione, attendere il completamento dell’iter normativo nazionale. In una nota di ieri, il sottosegretario Faraone afferma “il governo non impugna la norma regionale sul precariato, adesso la regione proceda a stabilizzare immediatamente i precari”.

A parte la ovvia considerazione, che il governo non ci abbia fatto un favore nel non impugnare una norma, come sembrerebbe ipotizzare il sottosegretario anche perché, in tal caso, potremmo sospettare che le impugnative del passato siano state determinate, non da scelte tecniche oggettive, ma da scelte politiche – cosa che mi rifiuto di pensare. Se il governo non impugna la norma, dunque, vuol dire che abbiamo fatto una buona legge sui precari. Non è un favore che ci viene concesso da alcuno. A questo punto è necessaria un’azione di chiarezza istituzionale e politica. Hai ragione tu, quando l’altro ieri mi hai comunicato che il sottosegretario Bressa poneva la necessità di attendere per la stabilizzazione del precariato, il completamento dell’iter normativo – un rinvio in sostanza di qualche mese – oppure ha ragione Faraone affermando che si può immediatamente procedere alle assunzioni?

Trovo singolare che il sottosegretario competente, Bressa, affermi una cosa e che il sottosegretario alla Salute, che non ha alcuna competenza inmerito, affermi esattamente il contrario. Ritengo necessario che tu dica ai siciliani come stanno le cose. Tale precisazione è necessaria, sul piano politico, in considerazione del fatto che è stato proprio Faraone, a proporti come assessore nell’ultimo rimpasto di governo. Chiedo al Governo Nazionale di chiarire con una nota ufficiale, quale sia la posizione effettiva, perché capisco che siamo nella terra di Pirandello, ma non può essere assolutamente accettabile che le Istituzioni abbiano diverse verità.

Rosario Crocetta