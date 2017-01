Gruppi di pressione e lobby, in Ue registro per la trasparenza. Italia all’anno zero

Gruppi di pressione, ovvero, lobby. Sono queste le realtà che determinano sempre più le decisioni nelle moderne democrazie. Eppure, in Italia, come nella maggior parte dei Paesi membri dell’Unione europea, non esiste una vera e propria regolamentazione della materia. In Parlamento, è attualmente in discussione un disegno di legge. Ma le zone d’ombra restano, come ricostruisce il mini dossier dell’associazione Open Polis dal titolo “Vedo non vedo”.

Sapere chi decide cosa e perché è un presupposto fondamentale della democrazia, poiché permette ai cittadini di giudicare le azioni di chi è al potere. “La piena trasparenza dei processi decisionali – ricorda Open Polis – diventa quindi un diritto di tutti i cittadini, purtroppo spesso ignorato. Negli ultimi anni sono cresciuti il ruolo e l’importanza dei lobbisti, specie agli occhi dell’opinione pubblica. I cosiddetti portatori di interessi o gruppi di pressione hanno sempre fatto parte delle dinamiche decisionali, ma ora è in atto un processo di trasparenza che cerca di fare luce sul fenomeno”.

In Italia, in Parlamento, sono stati presentati vari testi per regolamentare la materia. All’inizio dello scorso settembre, in commissione Affari costituzionali del Senato, sono ripresi i lavori con la discussione congiunta di alcuni di questi. Il 26 aprile precedente, la giunta per il regolamento di Montecitorio ha approvato la Regolamentazione dell’attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati. Il testo è stato introdotto pochi giorni dopo l’adozione del codice di condotta dei deputati. Sempre a settembre, il ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha voluto per il proprio dicastero un registro per la trasparenza, ispirato a quello dell’Ue. Oltre 130 organizzazioni si sono già accreditate.

Uno degli aspetti fondamentali da considerare è che, sempre più spesso, nelle dinamiche delle due Camere, giocano un ruolo da protagonista i cosiddetti intergruppi parlamentari. Entità che, come certifica il mini dossier, “mettono insieme politici provenienti da entrambi i rami del Parlamento e da vari gruppi, anche di opposto colore politico, uniti da un interesse comune che può essere il più disparato”. Al momento, nella Penisola, a differenza di quanto accade nell’Europarlamento, gli intergruppi non sono regolamentati e questo rende ancora più difficile capire il fenomeno. Proprio per questo è stato avviato un primo censimento. “Da fonti indirette – si legge nel report – è stato possibile contare 26 intergruppi attivi. La finalità di queste formazioni varia, ma per alcuni si sconfina in modo evidente nell’attività di lobbying. È il caso per esempio dell’intergruppo per la sigaretta elettronica (referente Ignazio Abrignani, ndr), che mira a normare la materia, o di quello per la cannabis legale (referente Benedetto Della Vedova, ndr), fra le principali forze promotrici del testo recentemente discusso in Parlamento”.

Ma c’è pure l’intergruppo sulle questioni di genere, capeggiato dalla presidente della Camera, Laura Boldrini. O quello sull’eutanasia e il testamento biologico, con referente Ilaria Borletti Buitoni (Pd). E ancora quelli per invecchiamento attivo, sussidiarietà, Tfa e precariato, ictus, malattie rare, immigrazione e cittadinanza, innovazione. A Bruxelles, dove esiste un registro per la trasparenza, le organizzazioni che si accreditano devono dichiarare se appartengono o partecipano all’attività degli intergruppi dell’Europarlamento, e se sì, quali sono. Esistono regole ben precise per creare gli intergruppi, stabilendo i requisiti necessari.

“L’8 maggio del 2008 – si apprende dallo studio di Open Polis – il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione per elaborare un quadro dell’attività dei rappresentanti di interessi nelle istituzioni europee. Sono quasi 10mila (9.772, ndr) le strutture accreditate, per lo più organizzazioni non governative o lobbisti interni di aziende e associazioni di categoria”. Oltre il 60% delle organizzazioni ha sede in 5 Paesi: Belgio (20,10%), Germania (12,64%), Regno Unito (10,96%), Francia (10,05%) e Italia (7,29%). Sono esattamente 712 quelle che hanno sede nello Stivale.

La prima organizzazione italiana per numero di persone autorizzate ad accedere nell’Europarlamento è al trentaduesimo posto della classifica generale. Si tratta di Confindustria, con 12 accrediti. Con 8, seguono Enel, Fondazione banco alimentare e Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche. Intesa Sanpaolo e Confcommercio ne dichiarano 7. “Nonostante il registro rappresenti un enorme passo in avanti nello scenario europeo – si apprende, ancora – alcune organizzazioni, tra cui Alter-Eu e Transparency International, da mesi si battono per rinnovare e potenziare questo strumento. L’iscrizione infatti non è obbligatoria, e la base volontaria della registrazione è forse il più grande limite del registro. Inoltre la definizione delle attività volte a influenzare i processi decisionali e legislativi dell’Ue risulta alquanto vaga, rendendo molto ampia la serie di soggetti che possono registrarsi. Le organizzazioni che decidono di accreditarsi spesso compilano male il questionario, inserendo dati errati e mal interpretando le informazioni richieste”.

L’Italia, va precisato, non è l’unica nazione europea in cui non c’è una legge che regola il lavoro delle lobby. Sono solo sei gli Stati in cui vige l’obbligo di accreditarsi in un registro nazionale: Austria, Irlanda, Lituania, Polonia, Slovenia e Regno Unito. Quest’ultimo, come è noto, ormai in scadenza.