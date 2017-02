Grillo e M5s contro la stampa, conflitto che riabilita Berlusconi e Renzi

Killeraggio contro i pentastellati. Prestare il fianco agli altri partiti per frenare il Movimento 5 stelle. Sono queste le accuse di Beppe Grillo alla stampa, nei giorni in cui il caso Virginia Raggi imperversa sui mass media. L’ultimo fatto eclatante, la pubblicazione su alcuni prestigiosi quotidiani della chat, tra il sindaco di Roma e Luigi Di Maio, che svelerebbe come il parlamentare non abbia mai avuto realmente intenzione di allontanare Raffaele Marra. Una teoria, quella del comico genovese, che – se fosse vera – dovrebbe necessariamente riabilitare anche i suoi storici avversari: Silvio Berlusconi, da lui spesso definito “lo psiconano”, e il Pd.

Sua Emittenza è stato per anni oggetto di attacchi sistematici da parte dei giornali schierati con il centrosinistra. Di partito e no. Per avvalorare le notizie tese a screditarlo, gli avversari politici, a partire dagli attuali esponenti del Partito democratico, soprattutto quelli che ne stanno dilapidando il potenziale, come Massimo D’Alema e Pier Luigi Bersani, hanno sempre usato il paravento della stampa estera, sventolando gli articoli deflagranti del The Times, per esempio. Omettendo, in questo caso e sempre per esempio, che fosse di proprietà di un certo Rupert Murdoch. Tutto fuorché un santo, come svela lo scandalo delle intercettazioni, del 2011. Ma, soprattutto, un concorrente di Mediaset, con la propria pay tv Sky. A ritenere malfidato il magnate australiano, del resto, è stato il premio nobel e quotatissimo (dai detrattori di Berlusconi) presidente statunitense Barack Obama. Colui che, nel 2009, escluse dalle conferenze stampa della Casa Bianca i giornalisti della sua Fox News, trattandoli alla stregua di “un partito di opposizione”. Lo avesse fatto Donald Trump, le manifestazioni di protesta si sarebbero protratte fino al 2020.

Anche il tormentone dello spread, che ha ufficialmente decretato la caduta dell’ex presidente del Consiglio, sempre nel 2011, non è stato altro che un espediente per mascherare il complotto internazionale ai suoi danni. Complotto documentato da autorevoli pubblicazioni come Stress Test, di Timothy Geithner, ex segretario del Tesoro americano durante la prima presidenza Obama, o My Way, del giornalista Alan Friedman, autore della prima biografia autorizzata sul Cavaliere. Perfino i file di Wikileaks sono arrivati a svelare che l’allora premier era spiato dallo Special Collection Service (Scs), unità speciale dell’Nsa, intelligence Usa che opera sotto copertura diplomatica.

Se la verità fosse quella riportata nei suddetti documenti, la recente storia d’Italia andrebbe riscritta. Che piaccia o meno a Grillo e al suo M5s. Duro e intransigente anche con il Pd di Matteo Renzi, travolto da una serie interminabile di scandali giudiziari, a cominciare da quello di Mafia Capitale. La magistratura deve fare il proprio lavoro, è vero. Ma deve farlo anche la politica. E chi amministra deve assumere comportamenti dettati dal buon senso, improntati alla trasparenza, all’efficacia, all’economicità della propria azione.

Finora, che i pentastellati vogliano ammetterlo o meno, Raggi non ha dato assolutamente l’idea di seguire questa strada virtuosa. L’addio alla Giunta dell’ex assessore all’Urbanistica, Paolo Berdini, autore di un’intervista shock e convinto che l’esecutivo capitolino pensi più al nuovo stadio che alle periferie degradate, dovrebbe fornire un ulteriore spunto di riflessione. Senza indugiare in dietrologie che rischiano unicamente di riabilitare il sistema contro il quale il movimento da sempre dice di combattere.

“A fare i puri prima o poi si incontra un puro più puro di noi che ci epura”, diceva Pietro Nenni. Pertanto, meglio pensare al bene comune, cercando di mettere in campo persone finalmente capaci e affidabili. Obiettivo spesso fallito da Berlusconi, dal Pd e, da quanto dimostra la sua giovane vita amministrativa, dal M5s. Dare la colpa alla stampa è troppo facile. Definire i giornalisti “una casta”, come ha fatto nei giorni scorsi Di Maio, la dimostrazione che si è persa completamente di vista la realtà.