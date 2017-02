Gran Bretagna e Usa chiudono le frontiere, il mondo si scopre più vulnerabile

Theresa May, le sue regole, quelle della Gran Bretagna, le aveva dettate chiaramente già a metà dello scorso gennaio. Nessuno aveva previsto, tuttavia, che gli effetti della Brexit fossero dietro l’angolo. A lasciare di sasso il Vecchio Continente sono le rivelazioni del giornale conservatore The Telegraph, secondo il quale la premier avrebbe intenzione di abolire la libera circolazione dei cittadini comunitari a partire dalla metà di marzo, in concomitanza con l’avvio delle procedure di uscita dall’Unione europea.

Insomma, il blocco delle frontiere, malgrado Bruxelles sia orientata a chiedere di posticiparlo al 2019, si dovrebbe consumare entro un paio di settimane. Dopo di che, i cittadini dei Paesi membri dell’Ue non potranno recarsi e restare liberamente nel Regno Unito, ma dovranno munirsi di apposito visto ed essere soggetti a controlli stringenti. Inoltre, non potranno accedere ai servizi di cui godono attualmente in termini di welfare. Diversamente da chi vive già nella “perfida Albione”, che manterrà gli attuali “privilegi” purché in condizioni di reciprocità.

E dire che proprio May, alla fine di gennaio, aveva preso pubblicamente le distanze dalle drastiche misure assunte da Donald Trump nei confronti degli immigrati, anche se rifugiati, provenienti da Paesi musulmani.

Quello che emerge, con sempre maggiore evidenza, è l’inclinazione delle due grandi potenze anglosassoni all’isolamento. Un ritorno indietro nel tempo di un secolo. Paradossale, considerando che avviene nell’era della globalizzazione. E che azzera le importanti conquista fatte, soprattutto negli anni Novanta. Certo, degli indizi circa la scarsa propensione, da parte dei britannici, a integrarsi col resto d’Europa sono stati disseminati lungo il cammino. La mancata adesione allo Spazio Schengen, comprendente i Paesi comunitari che hanno totalmente abolito i controlli alle frontiere in seno all’Ue, o all’Eurozona sono sintomi che probabilmente si sarebbero dovuti tenere maggiormente sotto controllo.

Il rischio, per gli europeisti, è di una reazione a catena. In Francia, i Nazionalisti appaiono determinati a seguire l’esempio secessionista. Con effetti che non si rifletterebbero unicamente sulla politica economica ma anche sulla quotidianità delle persone comuni. Mondi avvicinatisi per evitare di ripiombare nell’orrore delle guerre, che per millenni hanno tenuto banco, tendono ora ad allontanarsi nuovamente. Il motore di questa forza centrifuga, a detta di molti, si trova proprio a capo dell’Ue ed è la Germania. Che continua a coltivare le proprie mire imperialiste servendosi della letale arma della ricchezza.

Assieme a questa nuova frantumazione all’interno del Vecchio Continente, si registra la chiusura degli Stati Uniti a realtà di portata planetaria, come quella musulmana. Probabilmente, si potrebbe spiegare il tutto con la nota metafora dello scorpione che non riesce a venire meno alla propria natura. E’ sempre la storia a raccontare, del resto, delle deportazioni degli africani nelle Americhe, delle politiche colonialistiche degli stessi inglesi, tedeschi e francesi. Ma anche degli spagnoli, degli olandesi. Forse questo spiega perché mai sia l’Italia l’unico vero posto dove, per una ragione o per un’altra, i migranti trovano davvero asilo. Questo dovrebbe anche spiegare il futuro che la Terra si appresta a rivivere. Dell’incapacità di dialogare, di convivere pacificamente, purtroppo, sono pieni gli annali. E, se la teoria di Gianbattista Vico sui corsi e ricorsi storici ha un senso, gli scenari a venire non promettono niente di buono.