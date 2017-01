Giustizia, quasi nove anni per i ricorsi tributari: lo Stato perde 14 miliardi

All’Italia servono, tempi brevi, tre miliardi e 400 milioni di euro per aggiustare i conti pubblici. Questo l’ultimatum dell’Unione europea, che sollecita una manovra bis che vale lo 0,2 per cento del Prodotto interno lordo. Una corsa contro il tempo, quella del Governo che, tuttavia, quei soldi li avrebbe, eccome. Anzi, avrebbe quattro volta tanto se, finalmente, la macchina giudiziaria si mettesse a regime.

A svelare l’ennesimo arcano di una giustizia troppo lenta, un articolo di Luigi Ferrarella uscito ieri sul Corriere della Sera online. Riprendendo le statistiche snocciolate durante l’inaugurazione, in corte di Cassazione, dell’anno giudiziario, si scopre che i contenziosi tributari durano mediamente quasi nove anni e che, una maggiore celerità, avrebbe già fatto confluire nelle casse dello Stato qualcosa come 14 miliardi di euro. Non solo. Proprio verso la Suprema Corte sarebbero in viaggio procedimenti relativi al 2014 e 2015 per un valore di ulteriori 33 miliardi e mezzo.

Tutto nasce da alcuni dati. Quasi metà dell’intera pendenza civile della Cassazione (il 47% di 103.000) è costituita da ricorsi tributari mossi da ittadini e aziende contro il Fisco. Lo stesso contenzioso tributario dura in media 4 anni nel terzo grado di giudizio; due anni e otto mesi nel primo; due anni del secondo. I ricorsi in Cassazione presentati nel 2013 hanno un valore complessivo di 5,9 miliardi; nel 2014, di 7,5; nel 2015, di 7,7. Poiché sempre le statistiche dimostrano che, davanti alla Suprema Corte, l’amministrazione pubblica vince questo genere di ricorsi nel 70% dei casi, ne deriva che all’incasso mancano circa 14 miliardi.

Si tratta, naturalmente, di proiezioni. Ma, se anche si trattasse di qualche miliardo in meno, sarebbero sempre risorse che si potrebbero impiegare, non solo per fare quadrare i conti con l’Ue, ma anche per ridare slancio all’economia e assicurare quel welfare che al momento non sembra essere il massimo della vita. Magari, con 14 miliardi in più si potrebbe rendere più sicuro il territorio e non dovere fare i conti con le continue stragi che le ripetute calamità naturali generano. Al limite, non ci sarebbe bisogno di chiedere ai cittadini di mettere ancora mano al portafogli, con costanti iniziative benefiche, per far fronte ai danni.