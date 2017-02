Giustizia negata, i rimpalli tra magistrati e politici condannano i cittadini onesti

I loro compensi sono equiparati, oltre che elevati. Nelle mani hanno la gestione dei tre poteri dello Stato: legislativo, esecutivo e giudiziario. Ma, a conti fatti, il risultato più significativo che viene fuori dal loro operato è il continuo rimpallo di responsabilità in merito a una giustizia raramente degna di questo nome. Giudici e politici ancora una volta ai lati opposti della barricata. Nel mezzo, la vita dei cittadini, abbandonati alla crudeltà di carnefici molte volte impuniti, delle altre raggiunti da pene tutt’altro che esemplari.

In questa eterna partita, dove a perdere è senza ombra di dubbio la gente onesta, uno dei momenti culminanti è stato raggiunto lo scorso 21 febbraio. Due giorni fa. Quando i mass media hanno diffuso notizie capaci di togliere il sonno, oltre che la speranza e la fiducia nelle istituzioni. La prima riguarda la condanna ad ‘appena’ 30 anni di Manuel Foffo. Reo confesso dell’omicidio del 23enne Luca Varani, avvenuto il 4 marzo 2016 in un appartamento della periferia romana. Un delitto di una violenza inaudita, orchestrato per noia. “Volevamo uccidere qualcuno, volevamo vedere l’effetto che fa”, ammette Foffo ai carabinieri, riferendosi a se stesso e a Marco Prato, il cui giudizio è atteso per il prossimo il 10 aprile. Secondo la ricostruzione della magistratura, Varani “fu fatto denudare per avere con lui una prestazione sessuale, gli offrirono una bevanda con psicofarmaco tanto da stordirlo. Poi l’aggredirono”. Circa due ore di torture, assicurate da oltre cento tra martellate e coltellate. Fino al decesso per dissanguamento.

Sono le carte processuali ad asserire che “le modalità raccapriccianti della loro azione omicida, l’efferatezza delle sofferenze inferte alla vittima prima di ucciderla sono indice di personalità disturbate prive di sentimenti di pietà”. Eppure, al momento della sentenza, i giudici fanno cadere le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Premeditazione ammessa proprio da Foffo. Circa i futili motivi, sarebbe bello sapere dai magistrati se, per loro, ammazzare qualcuno con tanta brutalità, per pura curiosità, sia una motivazione di spessore. La sentenza spinge Giuseppe Varani, padre della vittima, ad affermare che “giustizia non è stata fatta, non si può concedere il rito abbreviato per questi omicidi”, Sì, perché, grazie alle leggi del Parlamento ancora oggi vigenti, è possibile, anche in questi casi, ricorrere ai riti alternativi a quello ordinario, concedendo, come nella fattispecie, una riduzione di un terzo della pena. Cosa che ha impedito di infliggere l’ergastolo.

Sempre dell’altro ieri, la scoperta di una 27enne costretta ad assistente impotente all’impunità del proprio stupratore. L’ex convivente della madre che, nel 1997, ben 20 anni fa, quando lei aveva 7 anni, si scoprì la violentava. Per celebrare il processo di primo grado, al culmine del quale l’uomo è stato condannato a 12 anni di reclusione, sono occorsi dieci anni. Altri nove per arrivare all’appello, nel corso del quale si è dovuto prendere atto della prescrizione del reato, decidendo il non luogo a procedere. Suonano come una beffa le scuse alla ragazza e al popolo italiano proferite dalla presidente della corte, Paola Dezani.

“E’ qualcosa che fa ribollire il sangue”, afferma il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, dopo aver inviato dei commissari. Si mobilita anche il Consiglio superiore della magistratura. Ma Francesco Saluzzo, procuratore generale di Torino, ai microfoni del Tg1 delle 20, si lamenta degli “oltre 20mila fascicoli pendenti da ripartire per un numero di giudici assolutamente insufficiente. Ora – dice – si sono adottati dei criteri da parte della corte per celebrare prima i procedimenti più delicati, più gravi. Questo fascicolo è venuto alla luce grazie a questa opera di ricognizione ma ormai è tardi”. Eppure, una selezione del genere dovrebbe essere una prerogativa della magistratura e non il frutto di provvedimenti eccezionali.

E’ la Stampa, edizione di Alessandria, a riferire che sono 2.798 i reati prescritti, fra il 2015 e il 2016, tra i 20mila pendenti davanti alla Corte d’appello torinese. A giugno era stata prescritta “una una rapina vecchia di 22 anni in un minimarket nel Novarese con il bottino ancora calcolato in lire. A dicembre una ventenne ha rifiutato di assistere al processo contro l’uomo che la molesto’ quando ne aveva otto”. Eppure Saluzzo non esita a far risalire ad altri le responsabilità: “Questo non è solo un problema nostro». I 130mila fascicoli pendenti del 2003 in tutte le Corti d’appello d’Italia sono diventati 286mila nel 2016. “Occorre – dichiara al quotidiano piemontese – una riforma dell’intero sistema. Ed è il legislatore che deve metterci mano”.

Lo scaricabarile prosegue nel corso di Dalla vostra parte, approfondimento del Tg4 condotto da Maurizio Belpietro, Tra le vicende di cronaca trattate, quelle del 50enne padovano Franco Birolo, condannato per eccesso di difesa a due anni e otto mesi per avere ucciso un rapinatore, il 23enne moldavo Igor Ursu, che la notte tra il 25 e il 26 aprile 2012 si era introdotto con altri due complici nella sua tabaccheria. Oltre al carcere, la sentenza prevede un risarcimento di 325mila euro a beneficio della famiglia del rapinatore. In compenso, gli altri due banditi non sono stati mai presi.

Durante la trasmissione, si registra l’indignazione dei parlamentari Alessandra Mussolini (Forza Italia) e Roberto Formigoni (Nuovo centrodestra). “I giudici non fanno il loro lavoro, questa non è giustizia”, tuona la prima. “Non possiamo condannare una persona perché non ha un atteggiamento passivo”, sostiene il secondo. A stopparli, il blogger Daniele Martinelli, che ricorda loro la possibilità di presentare in aula una proposta di legge che riveda la disciplina. Particolarmente eloquente Michele Chiarabue, esperto di politiche dell’immigrazione: “Responsabilizzare i giudici di avere applicato la legge che la politica ha fatto è retorica”.

In realtà, a essere responsabilizzate dovrebbero essere entrambe le parti. Le leggi sono quelle che sono. Ma non è da meno far passare 20 anni per giudicare lo stupratore di una bambina o escludere i futili motivi e la premeditazione da un abominio come quello perpetrato a Roma ai danni di Luca Varani.