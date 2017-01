Giustizia incoerente: persegue gli amici di Cuffaro ma non un ministro che attesta falsa laurea

“Amici per la pelle, anche a costo di rischiare condanne”. Lo sa bene Totò Cuffaro, ex presidente della Regione Sicilia che ha scontato una dura pena al carcere di Rebibbia per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra.

E lo sanno bene anche 41 tra i suoi amici.

Accadde che l’ex governatore, durante la sua detenzione, non fu abbandonato dagli amici dei ‘tempi d’oro’ che numerosi accorsero per i colloqui in carcere. Anche a costo di finire nei guai con la legge. E ci finirono in 41, tutti accusati del reato di falso. Il falso, commesso da professionisti, dirigenti e amici di Cuffaro, consisteva nel fatto che si erano dichiarati collaboratori dei deputati in visita al detenuto d’eccellenza (i politici hanno aperta sempre la strada dei colloqui) per evitare lunghe attese imposte dalle regole carcerarie. Fu così che la procura di Roma indagò i 41 affezionati. Ma nel proseguo dell’inchiesta, per 13 tra loro sarebbe pronta l’archiviazione, mentre per 28 è stata inoltrata la richiesta di rinvio a giudizio.

Questi i fatti, dalla indiscutibile motivazione giuridica, ma, va detto, che infine rimane un po’ d’amaro in bocca. In pratica la giustizia persegue chi ha commesso un reato, diciamolo, di scarsa entità e, in assoluto, manchevole di pericolosità sociale. Un reato dettato da un sentimento ormai tanto raro qual è l’amicizia, che, paradossalmente, andrebbe quasi premiato.

Ora, non ci si aspetta l’encomio nei confronti di chi dichiara di avere un ruolo che non ha, ma andando al nocciolo della questione non c’è un ‘esercizio abusivo della professione’ nel definirsi ‘collaboratore di un politico’ al fine di evitare un’attesa lunga magari mesi per un colloquio.

Insomma, abbiamo ministri che si dichiarano laureati (e lo scrivono falsamente sul proprio curriculum)- e non vengono indagati ma solo derisi e criticati, e poi tutto finisce a tarallucci e vino- e per chi non siede al governo millantando falsi attestati, ma solo va in visita in carcere a trovare un amico e dichiara ruolo diverso, arriva il pugno duro della legge.

L’Italia manca di coerenza.