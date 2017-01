Il giudice faceva sesso con la ragazzina. Indagato

La Procura di Caltanissetta ha aperto un’inchiesta su un magistrato di Palermo, che sarebbe stato cliente di una minorenne costretta a prostituirsi. Sono stati i Pm del capoluogo siciliano a trasmettere gli atti, dopo che la ragazzina (oggi quasi ventenne, ma che all’epoca dei fatti aveva tra 15 e 17 anni) aveva rivelato di avere conosciuto, tra le persone che l’avrebbero pagata per fare sesso, un anziano che si sarebbe presentato come giudice. Rivelazione che inizialmente era stata presa per un depistaggio da parte dell’uomo, nel tentativo di non essere individuato, ma gli approfondimenti investigativi hanno corretto il tiro.

La ragazzina è stata sentita dai magistrati nisseni, che le hanno mostrato anche alcune foto: s’ignora l’esito del riconoscimento.

Secondo le indicazioni fornite dalla teste, il giudice sarebbe in pensione e abiterebbe nei pressi di un’importante arteria del centro di Palermo, dove avrebbe ricevuto la minorenne.

L’inchiesta vede al centro di tutto Dario Nicolicchia, 32 anni, ex fidanzato della minorenne. Lui le avrebbe procurato clienti attempati e facoltosi, disposti a pagare fra 50 e 300 euro a incontro. Undici in tutto gli indagati: a parte coloro che, come Nicolicchia, un poliziotto, Dario Pandolfini, e un avvocato, avrebbero indotto o sfruttato la prostituzione della giovane, per i clienti consapevoli dell’eta’ della ragazza è previsto un reato specifico, gli atti sessuali a pagamento con una minore.