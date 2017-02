Gianni Alemanno e Francesco Storace a Messina insieme per il “Polo sovranista”

di Anna Marullo di Condojanni

Gianni Alemanno di Azione Nazionale e Francesco Storace di La Destra, hanno presentato ieri a Messina “Il polo sovranista” ovvero il nuovo progetto politico che porterà alla fusione di questi due partiti in un unico soggetto di destra che vedrà luce il 18-19 febbraio al congresso nazionale di fondazione a Roma.

Ad attenderli al Palacultura di Messina una sala gremita di gente e di rappresentanti politici locali. Coordinatori dell’iniziativa, i ragazzi di “Vento dello stretto” guidati da Piero Adamo.

Il primo a prendere la parola è stato Francesco Storace: ”Io maledico il giorno che è stata sciolta Alleanza nazionale – ha detto – un partito che in Italia contava 6 milioni di voti. Poi Fratelli d’Italia ha raccolto un milione di voti e gli altri 5 milioni dove sono? Dobbiamo intercettare questi voti, ma per farlo non possiamo andare avanti da soli dobbiamo essere uniti per tornare a vincere”. E parlando del prossimo congresso che si terrà a Roma ha detto: “Stiamo realizzando qualcosa di importante, saranno due giornate storiche, si tratta di una grande formazione politica di destra, un partito libero, pluralista come è stato il partito sociale italiano, dobbiamo riabituarci al confronto e alla discussione”.

Poi la parola è passata a Gianni Alemanno: “Siamo in un momento storico di cambiamento come è stato negli anni Ottanta, si tratta di un varco storico che sta investendo tutto il mondo. Dopo Trump, Putin tra poco, io dico, sarà il turno della Francia con la vittoria di Le Pen. Si tratta di un movimento pericoloso ma molto promettente” – riferendosi al movimento nazionalista di destra. Sull’Europa, Alemanno ha usato toni forti, descrivendola come minacciosa della sovranità nazionale italiana ed ha anche auspicato ad un modello roosveltiano che prevede un investimento decennale di 80 miliardi di euro per sistemare il dissesto idro-geologico del paese. Il tutto, spiega Alemanno, senza ingerenze dell’Europa che solo a L’aquila ha bloccato sette volte la ricostruzione, per colpa del patto di stabilità. Il piano del nuovo partito sovranista è lungo e prevede molti punti ma può unire tante anime di destra. ”Dobbiamo raccogliere tutti quelli che sono scontenti e fare le primarie del centro destra – ha concluso Alemanno – e prepariamoci a vincere”.