Genialità e artigianato: il Mappamondo cesellato da Massimo Bucchi

di Fernando Rizzo

Non è a tutti noto che Dostoevskij, mentre scriveva, altre idee le disegnava. Come lo scrittore, anche disegnatore e vignettista hanno infatti una missione che è tanto straordinaria quanto virtuosa e ardita.

Quando si è di fronte a dei veri e propri capolavori in miniatura, è inevitabile chiedersi come sia stata raggiunta una tale prodigiosa sintesi, specie quando imposta dall’attualità con cadenza quotidiana. Il che, tradotto, vuol dire dover colpire a segno avendo solo otto centimetri e un pugno di ore. Se si ha giusto un titolo, si è arcieri; se le battute sono un paio o una frase, pugili provetti, con una serie di montanti, sinistri e destri. A volte è la sola immagine a dire tutto, a volte si accostano parole laconiche o rarefatte, fulminee e fulminanti. Occorre s’innestino continue scintille e lampi di genio folgoranti, ma soprattutto ingegno e pazienza, esercizio ed esperienza. Occorrono capacità di osservazione e di ascolto, in grado di elevarsi sopra il visibile e oltre il detto, un’attitudine e un talento che sono dono e privilegio riservati a pochi eletti.

Nell’Olimpo, tra costoro c’è Massimo Bucchi. Classe 1941, figlio del celebre compositore e musicista Valentino – al quale è intitolato il più antico Premio internazionale di Musica classica contemporanea che l’Europa possa vantare – anch’egli è un compositore di immagini e di parole. Già negli anni ’60 aveva cominciato a mettersi alla prova come cronista all’Avanti, per poi formarsi e perfezionarsi nella pubblicità e nell’editoria. Ancor prima del suo debutto nelle edicole, dal 2 gennaio 1976 lavora a la Repubblica. Per i primi otto anni è responsabile del servizio grafico (mestiere all’epoca agli albori, tant’è che si disegnavano a tempera persino gli stessi caratteri), poi il suo vignettista. Insieme con Bevilacqua e Forattini, nei primi ’80, è stato l’anima di Satyricon, pionieristico inserto del mercoledì de la Repubblica, con gli esordi di Giannelli, Vauro, Mannelli, Staino – tutti toscani – e della “signora (romana) della satira italiana”, Ellekappa. Sin dalla sua nascita, i contenuti di Bucchi vengono ospitati da Repubblica.it, che ha appena compiuto vent’anni. Contenuti con apprezzamenti esponenziali, che immancabilmente diventano virali.

Bucchi si distingue per il suo saper condensare i significati più autentici degli eventi politici e sociali, messi a nudo dal suo occhio attento e via via rivestiti con mano sapiente e audace. Un’attenzione, la sua, rivolta a un punto di vista “altro”, rispetto a quello del campo visivo abituale. Guarda alle sfumature di un fenomeno che spesso sono capaci di rivelarne l’essenza, più della sua stessa superficiale apparenza. Un’apparenza che troppe volte scaturisce dalla tirannia di opinioni “somministrate”, che si diffondono appiattite nelle menti, per rendersi “uniformi” e uniformanti. Per liberarsi di questa schiavitù orwelliana e per superare il predominio della “mass-mediazione” orientata o pilotata e quindi mistificata, quest’apparenza deve essere stravolta e sovvertita. Il tutto, senza mai indulgere a compromessi, affondando fendenti spietati e privi di qualsivoglia timore reverenziale. Un esempio? Quello di un profilo sorridente che, tenendo in mano una “velina”, domanda retoricamente: Quest’informazione è corretta? – e l’altro – Sì, da me personalmente.

La trasgressione della vignetta, impavida e beffarda, non può avere limiti, perché mira a svelare il mondo per quello che è. La verità che Bucchi insegue e che ci propone attraverso i suoi riquadri d’autore, è la stessa dell’antica storia spagnola tramandataci da Andersen ne Gli abiti nuovi dell’Imperatore. Il bambino protagonista della fiaba danese è l’unico che, innocente e sincero, grida la verità – Il Re è nudo! – mentre tutti gli altri assecondano la vanità del loro sovrano, complimentandosi per l’eleganza del suo magnifico (inesistente!) vestito.

Quello di Bucchi è un modo sempre inedito di mostrare che ciò che appare quasi mai corrisponde a ciò che è, anzi spesso è il contrario. Dimostra dei nessi sottili e lo fa dialetticamente, “origliando sull’immagine”, andando “diretto come un laser” e lasciando persino intravedere opportunità di soluzione. Non si arresta alla sterile indignazione e non è mai solo contro, piuttosto è a favore, innanzitutto di una presa di coscienza. Al suo operare è dato abitare i luoghi dove “tutti sanno, tutti vedono, tutti dicono, ma pochi scrivono… spesso nessuno”. I più sembra che siano come gli struzzi o le scimmie di alcune vignette. Bucchi a sua volta appare come il padre che scioglie i dubbi del suo piccolo, ingenuo e curioso, mentre lo accompagna tenendolo per mano. Nella video-intervista Lo stato della democrazia in Italia, ne ricorda una in particolare: Papà cos’è la politica? È quello che resta dopo che tutto è stato già deciso. Recente e risoluta, poi la vignetta: C’è chi si chiede tutti i giorni se la satira è satira, ma si guarda bene dal chiedersi se la politica è politica.

La sensibilità di Bucchi si fa toccante sullo sfruttamento dei più deboli e dei tanti costretti a “portarsi dietro le proprie radici”. Telegrafico il tweet: Si sta studiando il modo che dall’Africa possano emigrare solo le materie prime oppure le vignette Basta con il razzismo! L’economia è molto più efficace, La storia siamo noi, però l’economia sono loro e Bisogna non avere pregiudizi, le persone vanno rifiutate per quello che sono. Menzione d’onore per la summa di Io adotto l’etica a distanza. Darà sollievo la Scienza, mettendo a punto l’immigrato transgenico. Anche la Geografia, grazie a una cartina dello Stivale con le assegnazioni degli immigrati italici, fra Sord e Nud (epico picco bucchiano!), secondo 25 risalenti gruppi etnici. Anch’essi oggi si ritrovano tutti obbligati a concepire il posto fisso come il “remare sodo”, navigando a vista eper 24 ore al giorno. Riguardo al precariato – argutamente comparato a una fonte rinnovabile – nel 2015 la macchietta nera di un ragazzo, berretto e zaino, seduto a terra, poggiato a un palo, che dice: appena passa il futuro gli chiedo un autografo. Il pianeta lo tiene in mano James Bond? No, un barman. La raccomandazione di rito è: Agitare, non mescolare.

Oggi si versa in una “società h24”, sempre più “velocizzata”, pseudo-semplificata, esibizionista, narcisista e autoreferenziale – si potrebbe dire del selfie ergo sum – che riversa compulsivamente ogni banalità nei flussi convulsi della Rete. L’aspetto peggiore è che il tutto viene consegnato ai labirinti di un’eternità mediatica, della quale non si ha ancora percezione né vaga idea. Vige un caos in cui La gente oggi non si interroga, si esclama e così s’impone “la medaglia d’oro” coniata da Bucchi: Penso, dunque sòlo. Parla da sé il sarcasmo di altre stilettate: Vi diamo una notizia che non potete rifiutare!, anche perché Dice che d’ora in poi l’informazione verrà trattenuta alla fonte, senza contare che L’importante è dire alla gente semplice cose semplici. Così resta semplice. Al 2010 risale la denuncia: Ci sono ancora focolai di cultura, ma stiamo riuscendo a evitare il contagio, magari con l’aiuto di appositi “tagli”, innanzitutto quelli con la cesoia trincia-libri. Tutto ciò fa il gioco della politica de La volpe e l’urna e dell’ennesima Legislatura d’azzardo. D’altronde, si era già rilevato: Hanno inserito cellule umane nel cervello di un topo. Adesso vota per i gatti.

Far emergere minacce oscure e pericoli in agguato; invitare al discernimento e alla riflessione, anche su se stessi. Smascherare menzogne e corruzione, contraddizioni e vizi, inganni e ingannatori, chissà se in fondo confidando in una loro possibile redenzione: intanto “Bucchi li fa secchi!”, svelando ogni finzione. Le sue vignette sono inesorabili, lapidarie: in bianco e nero e nero su bianco. Silhouette letali come quelle dei migliori stencils. Ai disegni si è andata progressivamente ad affiancare una tecnica che è cifra inconfondibile del tocco del Maestro. Ogni realtà viene vivisezionata e restituita in associazioni grafiche che sono sempre formidabili. Stampe d’epoca, fotografie, dipinti, frammenti letterari, citazioni cinematografiche, ritagli pubblicitari… Ogni materiale è utile. La magia può compiersi solo dopo un misterioso travasare tra alambicchi, per distillare la quintessenza. Nel modulare la sua pozione, c’è una chirurgica deformazione e ricomposizione, finché non si approda a un’immagine che suona bene al suo compositore e quindi all’altezza di slogan micidiali o di sentenze al fulmicotone. A volte le lettere sono “disallineate” anch’esse, come ormai può ricordare solo chi ha provato l’emozione delle prime volte con la macchina da scrivere. Si tratta di un’alchimia fra elementi che, rimaneggiati e sovrapposti, s’intarsiano in un mosaico dove risaltano. Non di rado c’è anche spazio per il sorriso liberatorio di una consapevolezza superiore. È un processo edificante sia per l’Autore che per il Lettore, paragonato anche ai benefici della psicoanalisi, ma questa sarà la prossima storia di un libro a quattro mani.

La riuscita della vignetta – ha dichiarato – può essere proporzionale al tempo di cui si dispone, da pochi minuti a una settimana. Essendo un perfezionista, Bucchi sfrutta sempre quello che ha fino all’ultimo minuto. Ama il suo lavoro e lo porta con sé praticamente ovunque. In tutte le esperienze ha l’abilità di leggere un oceano di risorse. Nessuna idea cade nel dimenticatoio, prima o poi torna, magari in una successiva “puntata”. Da qui un lessico accurato e stringente, amplificato da un’iconografia dalla forza poderosa, persuasiva e travolgente. Bucchi è un architetto dell’immagine, sposata con l’artigianato della parola. Parola d’autore, quella che si dedicherà maggiormente alla scrittura, navigando anche altrove. Questo, senza però rinunciare ad alimentare l’affezionata schiera che attende le sue “trovate ricercate” – potrebbero dirsi “intelle(a)ttualità” – una volta “da” La finestra sul cortile (dall’omonimo film di Hitchcock), ora sullaPagina dei commenti. Anche la rubrica Sottovuoto del supplemento settimanale il Venerdì, non ne rimarrà orfana. Non è una novità la sua passione per i giochi di parole. Memorabili, fra i titoli di suoi libri: Torna a casa Lessico (Mondadori, 1987), Moriente e uccidente (Bompiani, 1999) e A mare il prossimo (Fausto Lupetti ed, 2014), gli ultimi due con Piero Sciotto. Bucchi non conosce affatto le facili caricature e meno che mai i tormentoni, tant’è che non ha mai ideato un unico personaggio seriale. In un’intervista di Claudio Barchesi sull’Almanacco della Scienza C.N.R, precisava: “Fare lo stesso personaggio per tutta la vita mi avrebbe spaventato” e, in quella video per D’Ambrosio editore, “La ricerca non può mai finire”. Forse è anche questo il segreto della sua singolare – e plurale – “freschezza”.

Nel Domenicale di Gregorio Botta su la Repubblica – Ho colorato il mio humor nero – si scopre che per Bucchi il mestiere di “vignettista-editorialista”, come spesso avviene per molti eminenti artisti, è nato per caso, all’improvviso, all’età di quarant’anni, con la prima idea da fuoriclasse. Da allora il suo impegno è stato quotidiano e l’ha fatto amare da una platea sempre più “nutrita” di estimatori. Sanno che i suoi gioielli valgono quanto degli interi editoriali, che sono dei preziosi “saggi in un flash”. Parliamo di non meno di sedicimila vignette, “calcolo approssimativo e forse per difetto”, considerate quelle scartate fra le infinite candidate prima della finale. Ciascuna di esse è vincitrice in una severa caccia a quella più giusta, in una fittissima foresta di idee. Ciascuna di esse o ha una portata monumentale o la grazia di un fiore. Si erge o germoglia da un archivio di appunti innumerevoli e di oltre cinquantamila immagini, neppure più catalogabili. Una miniera sterminata che vive nella testa dell’autore.

In un’intervista resa a Rai Cultura, a cura di Maria Agostinelli, notava: “La cosa curiosa è che nella vita si possono fare le cose più diverse, ma ad un certo punto ci si volta e si vede che i birilli sono tutti in fila, da qualsiasi angolazione li osservi”.

Il futuro è solo il presente che s’allunga come un elastico fissava il 2016 ed è nel solco di un’attività che prosegue con successo da oltre quarant’anni, che si staglia l’uscita della sua ultima perla editoriale, per la prima volta a colori: Mappamondo, per i tipi de Il Saggiatore. Un viaggio da fermi, offerto da una panoramica a tutto tondo sugli episodi epocali dell’umanità e sulle questioni più significative della Storia recente, italiana ed estera. Il lettore viene catapultato in un universo di scenari imprevedibili e sorprendenti, resi con invenzioni pungenti e penetranti, roventi e corrosive. L’ambiente è quello di una satira mordente, le tinte quelle dell’umorismo di luoghi dove tutto è possibile, grazie a una fantasia inesauribile, sprigionata con la potenza assoluta e immediata del segno e della riproduzione grafica. Prendono così forma ispirate visioni sulle ingiustizie, le nefandezze e i malesseri che avvelenano il singolo e la collettività. Sono tutte puntualmente indovinate, caustiche e irresistibili. Si tratta appunto di visioni o di sibilline “pre-visioni”, capaci di declinarsi con disinvoltura fra il tempo che è stato – con echi sempre attuali – fra il tempo che è – con tempestività e acume – e fra quello che sarà, specie se sinistro o abietto, con delle proiezioni apocalittiche ma non ineluttabili. I capitoli del volume sono suddivisi in serie dedicate a: la geografia del tempo; metamorfosi; ieri oggi e domani; inferno e paradiso; futuro.

Questo motivato pessimismo è indotto anche dalle presunte “svolte” ciclicamente declamate, che purtroppo nel nostro Paese – e non solo – vanno sovente a ripiegarsi su loro stesse, almeno quelle in meglio. Il cosiddetto cambiamento, difatti, anche quando pare decolli, torna presto a volare a bassa quota, per poi planare al punto di partenza. Il peggio è che ciò sembra avvenire senza reazioni, complice un clima di prevalente inerzia e noncuranza e la quasi totale mancanza di memoria. Sembrano quasi non esser passati vent’anni dalla vignetta Il cambio, con appunto la leva del cambio automobilistico – sportiva, con sei innesti netti – fra la Prima Repubblica, la seconda, la terza, la quarta, la quinta… e la marcia indietro! Del resto è altrettanto vero che Il calo del petrolio non ci tocca. I nostri motori vanno ad accise. Già nel 2002 era un momento di passaggio… ma vediamo su chi. Dello stesso tenore nel 2007: Dice che la situazione si sta evolvendo, mentre una ruota panoramica gira su se stessa. Illuminante nel 2011: l’unico modo per uscire dalla crisi è sbagliare strada.

L’umorismo che capovolge si rende perciò omeopatico antidoto e riscatto, intrecciandosi con quella sua tipologia speciale verso l’iniquità del potere e dello strapotere: la satira e precisamente “una satira che condanna, ma comunque tende alla salvazione”. Una satira protesa oltre la sua stessa natura, per farsi “esistenziale”. Nel recensire per L’Espresso il volume Caro Mao perché sei morto (Marsilio, 2009), Oscar Cosulich, a ragion veduta considerava: “La satira è sempre profetica, un sismografo che registra quelle vibrazioni che preannunciano un movimento, uno sviluppo, un pericolo”. Ciò è vero, pur essendo oggi il termine alquanto inflazionato (e la stessa oltretutto limitata alla parodia o all’invettiva), mentre guerre e terremoti devastano tutto attorno. Due vignette molto eloquenti sono quella della calamita-calamità attira euro e quella della carta del due di denari, dove uno è quello del simbolo della radioattività.

A questa consapevolezza, figlia di una cristallizzata disillusione, nel Mappamondo non potevano mancare episodi di puro diletto, con la perspicace rivisitazione di alcuni miti tradizionali e con il rovesciamento di molte icone contemporanee. È un contrasto che rispecchia il dualismo inquieto tipico dell’artista: sensibile ai mali del mondo – che lo conduce a un pessimismo tanto raggelante quanto “gravido di futuro” – ma che pure ha (e dà) il conforto di un umorismo sempre irriverente, però più disimpegnato e ludico, mentre l’autoironia che lo genera salva la vita. Così s’inquadra anche l’irrinunciabile amore per lo scherzo, per il surreale, per il paradosso, per l’assurdo e soprattutto per l’astrazione, che a sua volta libera la forza del simbolo e del significante.

Un’illustrazione su tutte è quella di No more illusions: una galleria luminosissima, con l’avvertimento Fare attenzione: buio (anche) alla fine del tunnel. Ci sono poi le ventidue gambe di lavoratori “appesi al vuoto”, seduti in fila su una trave e sopra scorrono i loro corpi informi: le sagome da poligono di New Work New Work. Un omaggio a Lunch atop a skyscraper, la più famosa delle leggendarie foto degli operai in cima al cantiere del grattacielo del Rockfeller Center di Manhattan, riconosciute solo postume a Charles Clyde Ebbets. C’è una Monalisa svilita eppure ancora Gioconda ammiccante, raffigurata come una moderna escort con tanto di numero hot-line. C’è il boxer Karl Marxxxxl. C’è Il ritorno di Cherno Bill, con altri due pistoleri, faccia a faccia con nubi tossiche post-nucleari. C’è un giovane “sa-tireggiante” che fuma Opium direttamente dal cannone di un carro armato. Sempre sui reconditi interessi del conflitto in Afghanistan, una precedente vignetta “statistica” sulle percentuali d’opinione a lasciarvi ancora le truppe straniere. I colori sono quelli della bandiera: una metà rossa, i favorevoli, quasi tutto il resto nero, i contrari… e un piccolo spicchio verde: “sono afghani”!

Nella “carta d’identità” dell’opera, la quarta di copertina, si legge:

Nel Mappamondo c’è tutto il mondo,

il Big Bang, l’Apocalisse, e ogni cosa che sta in mezzo.

Ci sono tre uomini, sulla mappa del mondo:

il primo ha una bomba, il secondo una spada,

il terzo una tele grande così.

Tre uomini, tre uomini sulla mappa del mondo:

l’americano, il cinese, l’africano non c’è.

Camminano a frotte sulla mappa del mondo,

in bilico, a pezzi, sommersi e insalvati.

Le donne, i bambini, gli artisti, i soldati,

i santi, gli eretici, Hitler, Gesù.

Il tempo di ieri, il tempo di oggi

giocano a biglie, chi perde sei tu.

Frigge il cervello, affonda la nave.

Volta la carta, si salvi chi può.

Il Mappamondo firmato da Bucchi è un’imperdibile e coinvolgente rassegna di caleidoscopici manifesti, in un’antologia di opere variegate, con didascalie asciutte e tutte acuminate. Pagine universali come tarocchi, la Pop art di Warhol o i murales del re della Street art: Banksy. I titoli s’impongono solennemente, così da far brillare tutto il loro carico dirompente, come accade di fronte a un capolavoro d’arte contemporanea. È un gigantesco planisfero sfogliabile (352 pagg.), quello di Bucchi, tempestato di visioni di grande respiro e pregio, di quelle che funzionano in tutte le lingue della terra e spesso senza neanche bisogno di traduzione.