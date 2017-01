Gelo a Messina, Accorinti apre il Comune ai senzatetto, ma su Fb fioccano gli insulti

Il sindaco di Messina, Renato Accorinti, ieri ha perso un punto per essersi presentato con addosso un plaid alla cerimonia d’insediamento del nuovo Arcivescovo di Messina, Monsignor Accolla, ma ne ha guadagnati mille in serata, quando ha disposto porte aperte alla casa del Comune per chi casa non ha e, con le temperature minime degli ultini giorni, a Palazzo Zanca può trovare rifugio sicuro.

Diciamolo, l’iniziativa ha tappato la bocca a quanti, vedendo il primo rappresentante istituzionale della città avvolto in una copertina come una nonnina davanti al braciere, stavano per avviare una gara di solidarietà per raccogliere cappotti e coperte dismesse da inviare al sindaco.

Accorinti c’è, insomma, almeno nell’emergenza c’è. E allora, potrebbe bastare quest’azione ai messinesi per vedere anche il buono esistente nel sindaco di Messina, e non sempre e solo incapacità amministrative o discutibili rimborsi spese?

Non basta. Almeno non a tutti. Questo quanto si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook “Renato Accorinti Sindaco”, dove i messinesi così commentano l’accoglienza degli ‘ultimi’ a Palazzo Zanca:

1) vuole mettersi in mostra

2) i messinesi non hanno lavoro per colpa sua

3) “Pezzo di merda e cornuto e figlio di puttana e tutti quelli che gli danno il voto,non vedete menomati che ci ha rovinato tutta Messina e all’abbandono e muore di fame” (cit.)

4) si salva il culo prima che gli scappi un altro morto!

5) “Certo non è che gli da’ una camera d’albergo come fanno con gli immigrati clandestini” (cit.)

6) “No, lui da’ agli immigrati clandestini il mantenimento e l’Italia muore di fame e nessuno No sindaco e No prete aiutano” (cit.)

7) “I rom sono in case dell istituto a gratis, i clandestini immigrati sono negli hotel. E quelli che poveracci non hanno niente è sono italiani dormono per strada. Ma vi rendete conto di quello che dite” (cit.)

8) “Non è che abbia fatto un così grande gesto, gli ha aperto le porte ma dove si coricano??? A terra! Sempre morti dal freddo, e poi come hanno detto sopra che dia un alloggio a i suoi cittadini che non stanno bene, no a sti lordi immigrati… che fanno solo danno! (cit.)

9) “ma se non sa come fare andare avanti la sua città come fa a dare alloggio ai clandestini e dare loro i soldi al giorno, vestiti tetto mangiare e chi ci manca chiu? E in più ce li dobbiamo sopportare ai semafori, e tutti quelli che fanno danno, stuprano, alzano mani, ormai comandano loro… E questa non è per colpa nostra”.

10) “A vatinni e ritirati prima che ti cadono anche i braghe. Hai rovinato mezza Messina e non hai ne anche un euro per comprarti scarpe, giacca, cravatta, pantaloni e camicia per essere più alla moda. Ma vai in malora e ora vatinni e curati. Anzi gettati via oppure vatinni via” (cit.)

11) “Io lavoro a 1350 chilometri grazie al quel pezzo di m… di Accorinti. Non è che mi ha rubato il lavoro, il problema è che non da’ lavoro” (cit.)

Accorinti non andrà certo santificato per avere aperto le porte del Comune ai senzatetto, ma da qui a insultarlo e ritenere che tutti i mali del mondo siano attribuibili a lui ne corre. Messinesi, non fa bene a nessuno vedere sempre e soltanto la parte sbagliata di una medaglia.