Il futuro del computer sarà quantistico

di Luigi Bruzzano

Dovremmo attendere altri due anni per vedere il primo prototipo di computer quantistico.

Grande quanto un campo di calcio, per un costo approssimativo di 100 milioni di euro, avrà una velocità di calcolo sbalorditiva, con una connessione tra moduli di 100.000 volte superiori ai collegamenti in fibra ottica. Un progetto ambizioso, che probabilmente lo stesso Max Planck, che fu il primo ad introdurre il concetto di “quanto”, cioè la teoria che descrive il comportamento delle reciproche interazioni tra materia e radiazione, non si sarebbe lontanamente immaginato.

Una velocità di calcolo che, se paragonata ad un normale computer, il differenziale si tradurrebbe in una velocità di esecuzione paragonabile in miliardi di anni. Un progetto nato da un gruppo di studiosi coordinato da Winfried Hensinger, dell’Università Britanica del Sussex. In un’intervista all’ANSA Hensiger ha dichiarato:

”Stiamo costruendo un prototipo che speriamo di completare entro 2 anni – aggiungendo inoltre – stiamo iniziando a cercare partner industriali per costruire il computer quantistico basato sul nostro progetto”.

Tempi sicuramente lunghi per come ha rimarcato lo stesso coordinatore, nel chiaro affondo agli investimenti e alle persone coinvolte nel progetto. Una vera rivoluzione, che si contrappone ad un sistema di calcolo degli odierni computer basati sui bit, cioè una codifica che avviene per un valore alla volta, definita più semplicemente come la quantità minima di informazione che serve a discernere tra due possibili eventi equiprobabili.

Nei computer quantistici per “ragionare” si usano i qubit, che si avvalgono del fenomeno fisico noto come “sovrapposizione”, in base al quale un oggetto quantistico può esistere contemporaneamente in due stadi, cioè un qubit può assumere simultaneamente il valore 0 e di 1, riuscendo a memorizzare più dati, con un notevole incremento di prestazioni a vantaggio di una velocità di calcolo.

Gli ioni viaggeranno da un modulo all’altro attraverso collegamenti fatti di campi magnetici, all’interno del computer trasportando le informazioni da un modulo all’altro; una vera rivoluzione che mira ad abbandonare i progetti sviluppati finora che si basavano su collegamenti in fibra ottica.

Un computer con queste caratteristiche potrebbe scomporre un numero di 617 cifre in un tempo relativamente breve di 110 giorni servendosi di 2 miliardi di qubit. Nella fattibilità del progetto la volontà di rendere possibile, per esempio, la decodificazione di sistemi complessi crittografici fino ad ora impossibile.