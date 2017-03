Fumi cancerogeni sui cieli siciliani. Poca chiarezza da Regione e Ministero

Diossine, piombo, arsenico, mercurio; quanto di queste sostanze si respira quotidianamente in Sicilia? Si tratta di un problema tutt’altro che remoto, soprattutto nelle aree a più alta concentrazione industriale, dove le emissioni di sostanze cancerogene avviene senza la dovuta trasparenza.

Almeno, stando a quanto dichiarato in una nota stampa dai deputati all’Ars del Movimento 5 stelle i quali lamentano la scarsa attenzione e l’opacità dell’operato della Regione Siciliana e del Ministero dell’ambiente nella politiche di protezione ambientale.

I territori siciliani che presentano maggiori rischi di inquinamento ambientale sono quelli di Priolo Gargallo, Melilli, Augusta, Gela e Milazzo, tutti siti industriali nel cui comprensorio, negli anni, varie associazioni hanno lamentato una strana coincidenza: la presenza di un numero crescente di neoplasie, forse dovuto proprio all’emissione nell’aria di sostanze nocive.

I deputati all’Ars del Movimento 5 stelle chiedono venga fatta chiarezza e potenziate sia le risorse a disposizione dell’Arpa, per monitorare con precisione lo stato dell’aria, delle acque e dei terreni, sia l’istituzione di un osservatorio permanente su tumori e malattie croniche.

Tutti i deputati 5 stelle hanno presentato un’interrogazione, che segue una mozione già presentata da Stefano Zito, per ottenere un significativo cambio di rotta in tema di politiche ambientali.

“L’interrogazione – spiegano i deputati – prende le mosse da uno studio commissionato proprio dal gruppo M5S all’Ars (visionabile qui) sulla qualità dell’aria nei siti siciliani dove insistono attività industriali e le ricadute sulla salute dei cittadini che vivono nelle aree limitrofe a quelle considerate a rischio. Sul sito del Ministero dell’Ambiente, nella sezione destinata alla pubblicazione dei documenti che attestano l’attuazione dell’AIA, manca molta documentazione, come i verbali e le relazioni relative alle ispezioni AIA da parte dei gruppi ispettivi formati da Ispra e dalle rispettive agenzie regionali Arpa o le relazioni annuali dei gestori con gli allegati relativi alla marcia impianti. I casi più eclatanti riguardano gli impianti delle raffinerie di Augusta, Gela e Priolo Gargallo. In questi casi la documentazione è completamente assente salvo quella relativa agli anni 2015 e antecedenti; per l’anno 2016 non si dispone di documenti che possano dare una chiara lettura delle emissioni dichiarate dai gestori degli impianti e in merito a quello che i gruppi ispettivi hanno riscontrato”.

“Cosa hanno da nascondere – sottolinea Giancarlo Cancelleri – Regione Siciliana e Ministero dell’Ambiente? Il nostro studio cerca di accendere i riflettori sulla presenza di inquinanti considerati cancerogeni che per la loro elevata pericolosità sono indicatori della potenziale compromissione ambientale. Tali emissioni, cosiddette microinquinanti, non di rado sfuggono alle rilevazioni delle centraline urbane di monitoraggio, solitamente tarate per registrare nell’aria circostante solo i macroinquinanti e possono essere monitorate solo con attrezzature più specifiche per le quali quindi servono maggiori risorse”.

“Per queste ragioni – conclude Stefano Zito – occorre che la Regione Siciliana preveda lo stanziamento di idonee risorse finanziarie, anche per la prevenzione e cura delle patologie nelle aree industriali così come previsto dalla legge regionale 5 del 2009”.

Chiama in causa il Governo Italiano la portavoce M5S Maria Marzana: “Sono intollerabili – spiega Marzana – i ritardi e i vuoti normativi dinnanzi ai rischi per la salute dei cittadini. Il Governo nazionale non ha ancora provveduto a creare nelle zone industriali una rete di monitoraggio di rilevazione continua di inquinanti nell’aria, né ha integrato l’elenco delle emissioni inquinanti con quelle odorigene, dannose sia dal punto di vista fisico che morale. Occorre – conclude – che riveda le proprie priorità.”