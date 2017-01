Francantonio Genovese: la GdF sequestra oltre 1 mln di euro a due sue società

Due compagnie di navigazione, la Caronte & Tourist e la Ngi, sono finite nel mirino della Guardia di Finanza di Messina, che nei loro confronti ha proceduto al sequestro di oltre un milione di euro nell’ambito di un procedimento penale per evasione fiscale ed emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Il provvedimento, emesso dal Gip Monica Marino su richiesta del Sostituto Procuratore Antonio Carchietti, è scaturito da un’indagine per evasione fiscale a carico di Francantonio Genovese, già condannato ieri a 11 anni nel processo sulla Formazione denominato “Corsi d’oro”.

Le indagini sono scattate – sostengono gli uomini delle Fiamme Gialle – a seguito di una verifica fiscale, relativa agli anni dal 2008 al 2014, nei confronti di Genovese. Verifica che: “ha consentito d’individuare un complesso sistema di evasione grazie al quale sarebbe stata occultata al fisco una somma di circa sei milioni di euro. Ciò avveniva attraverso il costante ricorso all’emissione e all’utilizzo di fatture false tra varie società collegate al deputato nazionale di Forza Italia, ma anche alla mancata dichiarazione dei redditi derivanti dalle ingenti disponibilità detenute su conti bancari accesi in Svizzera, già segnalati dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano all’Agenzia delle Entrate”.

Sul versante delle fatturazioni per operazioni fittizie per oltre 3 milioni di euro, le Fiamme Gialle hanno scoperto che Genovese, nella sua qualità di avvocato, non avrebbe svolto nessuna delle attività di consulenza fatturate a due importanti compagnie di navigazione dello Stretto, la Caronte & Tourist e la Ngi, di cui deteneva rilevanti partecipazioni azionarie. Queste prestazioni sarebbero state, di fatto, effettuate da altri studi professionali. Questo sistema illecito avrebbe permesso alle due predette società di erogare il denaro allo stesso Genovese, facendoli figurare quali compensi per prestazioni in realtà mai ricevute.

Allo stesso tempo, questo sistema avrebbero consentito alle medesime società di abbattere il proprio reddito, pagando quindi meno tasse. Il tutto avrebbe determinato un vantaggio fiscale per le due aziende, che ammonterebbe ad oltre un milione di euro.

Il ciclo di fatturazioni false – a detta dei finanzieri – si sarebbe chiuso con Genovese che, a sua volta, avrebbe ridotto il proprio reddito da portare in dichiarazione utilizzando altre fatture non veritiere per prestazioni di servizi, soprattutto per attività di disbrigo pratiche d’ufficio e gestione contabile, emesse a loro volta dalla Caleservice s.r.l. di Messina, società in cui lo stesso Genovese deteneva il 99% delle quote sociali.

Quest’ultima società, inoltre, presentava bilanci costantemente in perdita e, pertanto, non si trovava mai in una posizione debitoria nei confronti del Fisco. Le perdite erano dovute sia al pagamento di cospicui interessi su mutui accesi per l’acquisto di immobili, che pur risultando formalmente intestati alla stessa società, erano di fatto riconducibili al patrimonio immobiliare di Genovese, che al sostenimento di altri costi, ritenuti dagli investigatori non attinenti la gestione societaria, ma relativi ad esigenze di natura personale del citato socio di maggioranza, principalmente, viaggi e spese di ristorazione.

Un altro filone delle indagini ha riguardato la mancata dichiarazione dei redditi del professionista degli interessi maturati sulle cospicue somme di denaro detenute in Svizzera. In merito a queste somme, il lavoro degli investigatori si è concentrato sulla determinazione degli interessi maturati sulle stesse, nel corso degli anni dal 2008 al 2014. Il danno per l’Erario, ammonterebbe ad oltre due milioni di euro. Il provvedimento di sequestro del Gip Marino è stato disposto nei confronti delle due compagnie di navigazione, che avrebbero utilizzato le false fatture emesse dal professionista per un importo pari all’indebito risparmio d’imposta ed i cui rappresentanti pro-tempore sono indagati dalla Procura di Messina per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false.