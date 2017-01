Forum economico di Davos. Cina, multinazionali e paesi emergenti: I padroni del libero scambio

di Eugenio Preta

Il mese di gennaio costituisce, ormai abitualmente, il momento in cui i ricchi, i potenti e i titolati capi di governo dei vari Stati mondiali si incontrano in un villaggio delle montagne svizzere per discutere i temi caldi dell’attualità e per rimettere il mondo sui binari della democrazia.

A Davos si riunisce il World Economic Forum (WEF) sin dal 1970 quando, su iniziativa di un accademico elvetico, Klaus Schwab, si è avviata la consuetudine di questo appuntamento dei potenti della terra: più di 3000 partecipanti, la metà dei quali è costituita da amministratori o presidenti delle maggiori multinazionali mondiali e dai rappresentanti politici più importanti degli Stati. Ma a differenza del misterioso gruppo Bilderberg, attorno a Davos non si avverte alcuna atmosfera di complotto. Si va a Davos solo per scambio di idee sulla congiuntura internazionale in un’ipocrisia strettamente d’obbligo.

Si discute di economia in molteplici riunioni senza l’obbligo di rendere esecutive le conclusioni, ed il Forum lascia anche spazio a tante occasioni mondane di incontro, cene e celebrazioni, offerte dalle multinazionali che pagano annualmente importanti cifre d’iscrizione per trovare la loro consacrazione ufficiale nel mondo dei potenti per poi attirare nuovi clienti.

Un palcoscenico quindi dove sfila il Gotha del capitalismo mondiale, e il globalismo mondializzante ne è il dogma condiviso. Non essere a Davos è imperdonabile per tutti gli astri nascenti della politica, dell’economia e della finanza, ma anche dei media che, per un attimo, si crogiolano anche nel politicamente scorretto, nell’affrontare i temi del libero scambio, del mercato aperto, della mondializzazione, di moneta e finanza ma anche nei paradossi che ci indicano che i tempi sono effettivamente cambiati.

In fondo tutti sono d’accordo quasi su tutto: sui benefici dell’euro, del libero scambio, della mondializzazione e dei migranti. Mentre Russia, populismo ed euroscetticismo in generale, e per il momento – fino al prossimo gennaio – possiamo aggiungere anche Trump, questi, però, sono considerati come coloro che minacciano il pericolo individuato per la nostra democrazia e la nostra civilizzazione.

Anche l’argomento Cina crea base di discussione; ognuno ha una sua teoria, ma nessuno sembra capire veramente cosa succede. Chi avrebbe potuto mai immaginare infatti che un giorno, un presidente comunista avrebbe inneggiato al capitalismo e sarebbe rimasto il solo a difendere le multinazionali, il libero scambio mondialista e l’economia di mercato al mondo, rinnegando anni di statalismo?

Estremo difensore dei soli interessi economici cinesi, Lui Xi Jinping il presidente della repubblica popolare cinese, a controsenso se vogliamo, considerata la sua radice comunista, si è scagliato contro chi cerca di arrestare gli scambi di capitali, di tecnologia e di prodotti, accusandolo di essere contro la Storia. E questo appare paradossale se osserviamo come nessun paese appaia oggi più protezionista della stessa Cina nel difendere le sue imprese e il suo mercato interno, un protezionismo che anche i nuovi paesi industrializzati d’Asia perseguono come regola. Un protezionismo però che, secondo diversi studi economici pubblicati ad esempio dall’Università di Harvard, al pari del libero scambio, può determinarsi una forte crescita economica. In barba al discorso dominante del giornalismo economico che proclama da oltre venti anni che il protezionismo è il male assoluto, i lavori scientifici più recenti dimostrano il contrario, sottolineando una preoccupante discordanza tra il discorso mediatico economico e le tesi scientifiche.

A Davos, in questo fine gennaio la Cina ha trionfato: supportata dai paesi emergenti, ha difeso il mondialismo capitalista, tecnologico e mercantile, un affare, in definitiva, che dura ormai da più di 40 anni e si è prefissata anche di farlo continuare; insieme alle multinazionali e ai paesi emergenti, ne è uscita la sola vincitrice, lasciando agli europei, inclusi i tedeschi, crisi e disoccupazione, da dividere con gli americani.