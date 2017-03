Flat Tax: agevolazioni ai super-ricchi. L’Italia che gioca a fare le Cayman mentre i suoi pensionati fuggono alle Canarie

di Eleonora Urzì Mondo

Si tratta di una tassa proporzionale che interessa le imposte sul reddito, ha un nome anglofono e secondo qualcuno fa rima con condono: si tratta della cosiddetta flat tax, uno strumento attraverso il quale l’Italia vorrebbe invogliare gli stranieri a trasferire la propria residenza fiscale nel Belpaese. Oddio, in realtà la parola “stranieri” lascia spazio ad un equivoco perché a dire il vero, interessa chiunque non sia residente in Italia o non vi abbia avuto residenza fiscale “in nove di dieci periodi d’imposta prima dell’ingresso nella flat tax”.

Per intenderci, Flavio Briatore, piemontese della provincia di Cuneo, accusato di evasione fiscale (per una cifretta di ben 3,6 milioni di euro) nel 2015, condannato ad un anno ed undici mesi (con sospensione di pena) e, attualmente, in attesa dell’appello – la cui prima udienza è prevista per la fine di questo mese – rientrerebbe potenzialmente tra i beneficiari di questa manovra che è contenuta nell’ultima legge di Stabilità e consente a chi possiede i requisiti richiesti (e quindi, essenzialmente l’assenza della residenza in Italia negli ultimi nove anni) di essere tassati in modo per così dire “normale” rispetto ai redditi prodotti in Italia e versare annualmente una somma forfettaria di 100 mila euro per quei redditi derivati da patrimoni che restano all’Estero. C’è di più perché questa agevolazione può essere estesa anche ai familiari dei beneficiari diretti, ai quali verrà applicato un ulteriore forfettario di 25mila euro. E proprio l’ex manager di Formula 1 ha ammesso senza indugi che introdotta questa misura, quasi quasi, un pensierino a rientrare ce lo farebbe. Un testimonial da paura – in tutti i sensi -.

La ragione che sta alla base di questa manovra sta nell’interesse di proporsi a quella fetta di mercato – non grossissima ma decisamente importante – che all’indomani della Brexit si starebbe guardando in giro per trovare alternative alla permanenza nella City. Il mese scorso, senza girarci troppo attorno, il ministro delle Finanze, Pier Carlo Padoan, in occasione di una conferenza stampa, al fianco del collega Angelino Alfano e del sindaco meneghino, Beppe Sala, enunciava accattivanti spot proMilano destinati ai cosiddetti supermanager in cerca di vie di fuga da Londra. “Saranno tassati solo sul 50% della loro retribuzione. E chi ha importanti fortune all’estero, pagherà una tassa unica da 100 mila euro per i redditi che sono maturati fuori dal territorio italiano“, chiariva il capo della segreteria tecnica del Mef, Fabrizio Pagani (fonte Agi).

Per il Ministero, incidere sulla tassazione personale in questo senso, consentirebbe di rendere “il Paese attrattivo”, il che avrebbe risvolti importantissimi per l’intera Italia e decisamente per Milano, identificata come possibile hub finanziario europeo. Un appello rivolto – come si usa definire i ricchi nel mondo dell’alta finanza – agli high net worth individuals: “Paperon de paperoni armatevi e venite”, vi aspettiamo a braccia aperte con agevolazioni non da poco. Alla faccia di chi suda sette camicie per arrivare a fine mese e rimanere a posto con le tasse, pena la persecuzione di Equitalia (e chi verrà dopo la sua soppressione), ovviamente. Una proposta che servirebbe dunque per attirare capitali stranieri. Il che potrebbe anche suonare bene considerata l’offerta decisamente deficitaria del nostro Paese rispetto ad altri Stati dell’Unione: basti pensare alla Spagna che attrae il 50% in più dell’Italia in termini di fondi esteri, o addirittura la Svizzera che ci supera del 120%, stando a quanto riportato dal Word Investment Report redatto dall’ Unctad lo scorso anno. Interessante notare come dei capitali stranieri che arrivano nella penisola, solo il 2% riesca a proseguire fino al meridione e la Sicilia. Il due – tristezza – per cento. Pensare però che solo l’aspetto fiscale sia determinante per il basso appeal dell’Italia sarebbe da stolti: è chiaro che una burocrazia al limite dell’assurdo e una giustizia i cui tempi sono biblici, costituiscono deterrenti di prim’ordine.

La novità introdotta dalla Legge di Bilancio sta dividendo e fa discutere moltissimo le contrapposte parti dell’arco costituzionale. Sergio Cofferati, ad esempio, ex sindacalista ed ex sindaco di Bologna, oggi europarlamentare in carica, fuoriuscito dal Pd, vede nella proposta un tentativo inadeguato alle esigenze, che rischia di “avvicinare l’Italia ai paradisi fiscali”.

“Questa norma è socialismo per ricchi”, afferma Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista, in un’intervista a La Stampa. “Hanno ribaltato totalmente lo schema, per cui adesso se sono ricco godo di dinamiche di tassazione diverse e favorevoli rispetto a quelle dei poveri”.

La verità è che di flat tax e aree no tax si parla da tanti, troppi anni. E che, a ben guardare, nonostante l’etichetta sia sempre la stessa, spesso, si fa riferimento a proposte completamente diverse. La polemica rivolta in queste settimane contro la misura del Governo si traduce in una mancanza di utilità nell’agevolare i super-ricchi alla ricerca di una residenza che gli consenta di pagare meno di quanto dovrebbero e certamente potrebbero, senza che questi abbiano di fatto, oltretutto, obblighi rispetto alla produzione di reddito nel nostro Paese. Non devono produrre in Italia, creare impresa o posti di lavoro. Del resto, nel qual caso si ritroverebbero a dover sottostare alle norme contributive vigenti e, com’è noto, niente affatto vantaggiose. Il tutto mentre la middle class è pressocchè scomparsa e, stando a quanto riportato dal report “Condizioni di vita e reddito” dell’Istat, lo scorso anno, nel 2015 il 28,7% delle famiglie italiane si trovava a rischio di povertà o di esclusione sociale. “Una circostanza che riguarda quei nuclei che sperimentano almeno una di queste tre condizioni: rischio di povertà, cioè con un reddito inferiore ai 9.508 euro l’anno, bassa intensità di lavoro, ovvero in cui i componenti risultato occupati al massimo per il 20% dell’anno, e grave deprivazione materiale” come riferiva un’indagine de Il Sole 24 Ore dello scorso dicembre.

E a proposito di differenti accezioni del termine flat tax, vale la pena di ricordare che la logica del sistema fiscale proporzionale e non progressivo, che trova tra i suoi principali sostenitori coloro i quali ritengono abbia rappresentato la chiave di volta per la ripresa dell’economia dell’Est europeo, dopo la caduta dell’Unione Sovietica, anche in Italia sono stati in molti a suggerirne l’attuazione, con particolare attenzione alle fasce meno abbienti però. Questo il reale discrimen tra la flat tax suggerita fino ad ora e quella introdotta da Padoan. Appena qualche anno fa, fu proprio il padre della l’aliquota fiscale unica, Alvin Rabushka, economista di fama internazionale, a fare una lezione approfondita a diversi politici di casa nostra, sulla sua ricetta finanziaria per ridurre l’evasione e implementare il gettito. Se la visione del docente di Standford si attesta ad uno standard di tassa unica al 15%, qualche tempo prima, l’allora leader del Pdl, Silvio Berlusconi, puntava ad una meno drastica ipotesi di tassa proporzionale al 23%, con possibilità di scendere sotto il 20% nel caso di recupero d’evasione e detrazioni per tutti, in quota progressiva direttamente proporzionale al numero di persone a carico.

Ancor prima del (l’ex) Cavaliere, aveva proposto il blocco al 20% Marco Pannella e ancor prima dei Radicali, a differenti percentuali, ancora il Berlusconi semel (1994) e il Berlusconi bis e ter (dal 2001). Passano gli anni ed evidentemente anche la visione di quali siano i reali interessi della collettività: è probabile che qualcosa sfugga ai più ma, se dai rossissimi comunisti ai sempreverdi liberali, nei decenni è apparso a tutti evidente che una flat tax fosse più utile per le masse da redditi a misura di 3, quattro zeri annui, prima di tutto per far ripartire un’economia stagnante, qualcuno ci può spiegare come è venuto in mente al Governo di giocare a fare le Cayman mentre i suoi pensionati emigrano alle Canarie?