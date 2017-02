Fiumefreddo un ‘fiume in piena’ davanti all’Antimafia: “In Sicilia appalti irregolari. Mafiosi evasori fiscali mai cercati”

Antonio Fiumefreddo, amministratore unico di Riscossione Sicilia, in audizione davanti all’Antimafia, ha dichiarato che sull’isola vige un “sistema di riscossione deviato per favorire mafia, massoneria e grandi capitali”.

In particolare, Fiumefreddo si è soffermato sui 52 miliardi di euro non riscossi negli ultimi 10 anni (di cui soltanto 22 non sono andati prescrizione) e in una gestione poco trasparente degli appalti. Fiumefreddo ha parlato di denunce, da parte di Riscossione Sicilia, alla Regione, su appalti pubblici ottenuti con autocertificazioni relative alla cosiddetta regolarità fiscale, ma – ha detto – “in Sicilia non è mai pervenuta una sola istanza all’esattoria di regolarizzazione fiscale, sono tutte autocertificazioni. Abbiamo preso un campione: sono tutte false”.

Lo contraddice l’ANCE, secondo cui “non è vero, ogni stazione appaltante prima di pagare le fatture emesse dalle imprese, dopo l’esecuzione dei lavori o per stati d’avanzamento, chiede l’attestato di regolarità fiscale a Equitalia, come avviene per legge nelle altre parti d’Italia”.

Poi quel coperchio sollevato anche sulle tasse. Fiumefreddo ha riferito all’Antimafia che al momento del suo insediamento a Riscossione Sicilia, l’ufficio incassava 480 milioni l’anno, ovvero l’8% di quanto avrebbe dovuto riscuotere. Oggi quella cifra è al 14%, comunque lontanissimi da quella che dovrebbe essere la raccolta vera. La percentuale dell’8% diventava ancora più scandalosa man mano che si saliva di reddito: per chi dichiarava più di mezzo milione di euro la riscossione era ferma al 3,66%. Situazione che ha determinato, negli ultimi 10 anni, la mancata riscossione di 52 miliardi di euro, di questi, 22 miliardi sono ancora non prescritti, ma sarà difficile recuperarli.

I maggiori debitori sono i comuni, in testa Catania, con 19 milioni, poi Messina, Siracusa e ultima Palermo. Oltre le amministrazioni locali, anche le categorie dedite a ortofrutta, onoranze funebri, appalti, carni, “settori infiltrati tradizionalmente da Cosa Nostra – aggiunge Fiumefreddo – alcuni nomi sono famigerati e in testa alle evasioni, ma nessuno li ha mai cercati”.