Finanziamento ai partiti: il Pd sul podio tra il 2xmille e fondi pubblici “sotto mentite spoglie”

Il PD è il partito più ricco d’Italia, lo è senz’altro considerando l’introito del 2xmille sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

I dati, che sono stati resi noti dal Ministero dell’Economia sulle stime del 2015, non lasciano dubbi: oltre la metà del gettito delle devoluzioni volontarie ai partiti è andato alle casse del Partito Democratico, che si classifica come il più finanziato. Il totale delle somme devolute tramite il 2xmille dell’Irpef è di circa 11 milioni di euro, e 6,4 milioni sono andati al Partito Democratico.

Al secondo posto si posiziona la Lega Nord, con 1,4 milioni di euro, seguita da Sinistra Ecologia e Libertà che si accaparra circa 838 mila euro. Fuori dal podio: Forza Italia con 615mila euro, Fratelli d’Italia cui vanno 569mila euro, Rifondazione Comunista con 459mila euro, Nuovo Centro Destra che incassa 259mila euro, Sudtiroler Volkspartei con 234mila euro, e per ultimo Popolari per l’Italia la cui corsa alle donazioni volontarie si ferma a quota 24mila euro.

La storia delle fonti di finanziamento dei partiti è lunga e travagliata, con non poche contraddizioni. Il sistema del 2xmille è in attivo dal 2014, anno in cui Camera e Senato approvavano in via definitiva (con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale al 21 febbraio 2014) un decreto legge presentato nel dicembre 2013 dall’allora Governo Letta.

Il decreto ha effettivamente abolito il finanziamento pubblico ai partiti, ma come ci ha insegnato la lezione del referendum abrogativo del 1993 sullo stesso argomento, spesso tramite una “finzione linguistica”, certi istituti si presentano uguali, ma sotto una veste diversa. In quell’occasione, infatti, nonostante il voto referendario per abolire il finanziamento pubblico fu plebiscitario (ndr. quasi il 90% degli elettori votò per la soppressione), dopo solo 8 mesi il Parlamento reintrodusse ciò che era stato abolito con un èscamotage che di fatto tradiva la volontà dei cittadini espressa alle urne.

La legge definita del “contributo per le spese elettorali”, la numero 515 del 10 dicembre 1993, venne modificata dal Parlamento eliminando la dicitura “finanziamento pubblico” e sostituendola con l’apparentemente meno minacciosa espressione “rimborso elettorale”. Questo “ritocco” della normativa portò alle elezioni del 1994 e del 1996 un fiume di miliardi nelle casse dei partiti che si erano candidati, ovviamente soldi pubblici, di quei cittadini che si erano espressi così chiaramente al referendum.

Ma, finita l’onda emozionale del voto referendario, nel 2001 si è fatto anche di più. Sono state emanate “Nuove norme in materia di rimborso delle spese elettorali e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici”, che hanno reintrodotto il finanziamento pubblico per Camera, Senato, Parlamento Europeo, Regionali e referendum, sostituendoli ancora una volta con la formula dei “rimborsi elettorali”, che venivano concessi senza legare i partiti ad una rendicontazione dettagliata, così da concedere somme che spesso non trovavano rispondenza nelle reali spese sostenute.

Nel 2002, poi, è stata la volta dell’abbassamento del quorum per l’aggiudicazione dei fondi, strategicamente abbassato dal 4 all’1 per cento e a partire dal 2006 i partiti hanno maturato il diritto a ricevere l’intero importo del rimborso elettorale, anche se la legislatura si fosse conclusa anticipatamente per l’apertura di una crisi di governo. Come dimostrato, si è giocato molto sui finanziamento ai partiti, ma con la grave crisi economica degli ultimi anni accompagnata da un’incontrovertibile instabilità politica del nostro Paese che perdura ancora oggi, la misura si è dimostrata colma e il decreto del 2014 ha spazzato via questo sistema.

Ma il “decreto delle meraviglie” promosso da Enrico Letta, ha lasciato delle questioni in sospeso. Il D.L. in questione, ha eliminato il finanziamento pubblico diretto, ma in questi anni abbiamo continuato a pagare somme da capogiro per i soppressi rimborsi elettorali, il cui pagamento verrà interrotto solo a partire da quest’anno, quando si esauriranno le spese delle elezioni del 2013. Rimangono in piedi i canali di finanziamento indiretto, che consistono in detrazioni fiscali e elargizioni volontarie tramite il 2xmille.

Tuttavia bisogna considerare che i partiti, anche se in maniera mediata, continuano a drenare danaro da tutti i cittadini, anche quelli inconsapevoli. Sulle finanze pubbliche, infatti, i partiti politici continuano a pesare enormemente. Avviene, ad esempio, con i fondi che ogni anno vengono destinati ai gruppi parlamentari. Questi, fuori dagli stipendi già pagati ai singoli deputati e senatori (comprensivi delle spese dello staff) per garantire il loro funzionamento ricevono in totale una media di 40 milioni di euro l’anno (ndr. dati Openpolis).

Se non bastasse, per ricordare altri esempi di finanziamenti pubblici “sotto mentite spoglie”, si pensi ai milioni che lo Stato versa alle testate giornalistiche di partito. A tal proposito, neanche a dirlo, anche in questo caso è il Partito Democratico a farla da padrone; l’Unità, giornale del PD, per il quale si era paventato il default, nel solo 2013 ha ricevuto oltre 2 milioni di euro… poi si parla di crisi dell’editoria!