“Una fiaba per Nemo Sud”, un progetto di sensibilizzazione alla disabilità rivolto alle scuole

Il Nemo Sud, Centro Clinico di riferimento in tutto il Sud Italia per i pazienti affetti da patologie neuromuscolari, ha elaborato un progetto di sensibilizzazione alla disabilità rivolto alle Istituzioni Scolastiche.

Più in particolare le attività sono state pensate per le classi III primaria e vogliono porsi come strumenti complementari ai percorsi formativi ordinari. Primo Istituto “pilota”, nel 2014, è stato il Comprensivo “Santa Margherita” di Messina. Il progetto fu molto gradito non solo da studenti ed insegnanti ma anche dai familiari dei bimbi.

Gli operatori del Nemo Sud si rimettono in gioco, questa volta con l‘Istituto Spirito Santo – Annibale Maria di Francia. Medici, terapisti, amministrativi ed operatori del Nemo parteciperanno al Seminario in veste di “volontari” (e quindi al di fuori dell’orario di lavoro) con professionalità e sorriso, incontreranno i bimbi delle due classi dello Spirito Santo coinvolgendoli e rendendoli protagonisti di una serie di incontri.

Sonia Messina Ricercatrice Unime e Coordinatrice Ricerca del Centro ed i neurologi Gianluca Vita e Massimo Russo, la pneumologa Claudia Profazio, il fisioterapista Vincenzo Di Bella, la Psicologa Stefania La Foresta, le logopediste Alessandra Neri e Fabiana Galletta, gli infermieri Emanuele Ciraolo, Piero Sanso, Marianna Borgia e l’OSS Giovanni Amante e l’amministrativo Roberto Naso insieme alla Responsabile della Comunicazione e del Progetto Letizia Bucalo, parleranno ai piccoli alunni dell’Istituto delle loro professioni, della cura, di disabilità e di come sia importante mettersi nei panni di chi soffre a causa della malattia.

Verrà dato modo ai partecipanti di comprendere il “punto di vista” di un paziente affetto da patologia neuromuscolare, imparando il rispetto dell’altro e a relazionarsi con il mondo della disabilità. Favorendo l’incontro, l’integrazione e il confronto tra i ragazzi attraverso l’acquisizione di utili informazioni, l’iniziativa vuole offrire agli alunni e agli insegnanti un’opportunità di crescita e di confronto.

Agli studenti sarà donata una Fiaba inserita in un opuscolo informativo appositamente creato per il Seminario e contenente informazioni utili non solo all’alunno ma anche alla sua famiglia. La Fiaba “I doni del Regno di Reya”, scritta da Letizia Bucalo ed illustrata da Maria Irrera (Subversiva Adv), ha come protagonista, Mirtigrappolo, una dolce fatina nata senza ali che suggerirà al lettore che “chi è differente è speciale”.

Alla fine del Seminario avrà inizio la seconda fase del progetto. Un concorso che premierà gli elaborati ed i disegni dei bimbi che si saranno maggiormente distinti.

L’Istituto Spirito Santo ha dimostrato grande sensibilità ed ha subito accolto l’invito del Centro Nemo a partecipare. La scuola, che si è sempre distinta per la grande attenzione per la formazione dei suoi alunni, comprende l’importanza di iniziative che, come “Una Fiaba per Nemo Sud”, sono in grado di incidere positivamente sulla crescita dei più giovani.

La Preside, Suor Giuseppina Musumarra, entusiasta in vista della realizzazione di questo progetto con il Nemo ha già di concerto con il Centro Clinico fissato data e luogo in cui si celebrerà la fine dei lavori e avverrà la premiazione degli alunni: appuntamento il 24 maggio, al Teatro Annibale Maria di Francia, alle ore 16.

