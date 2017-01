Feste natalizie a Messina: un tuffo nelle tradizioni

di Ida Cuzzocrea

Schiacciati da una crisi economica sempre più pesante, gli italiani hanno ridimensionato le loro scelte festaiole senza rinunciare però, grazie alla loro indiscussa inventiva, a celebrare le festività natalizie.

Dovunque, anche nei paesi più anonimi, è un proliferare di mercatini,di mostre più o meno interessanti,di numerosi presepi che testimoniano la notevole capacità creativa dei tanti cittadini che si cimentano in questa tradizione. Anche a Messina si nota un certo fervore organizzativo che dimostra il forte desiderio dei nostri concittadini di girare pagina,di fare qualcosa per rendere vivibile questa nostra bellissima città, vilipesa da chi avrebbe dovuto difenderla.

Ci riferiamo ai concerti nelle tante chiese cittadine, all’impegno mostrato per riportare la galleria a luogo di incontro e aggregazione, alle numerose manifestazioni organizzate a Piazza Cairoli, e in via San Filippo Bianchi, per dare significato a questi giorni di festa malgrado la difficile situazione economica e le gravi stragi che invitano alla prudenza.

Ed è proprio per celebrare il Natale, anche se in “versione ridotta”, che segnaliamo ai nostri lettori il presepe vivente di Santo Stefano Briga che permette al visitatore di immergersi in una elegante e coerente rivisitazione della nascita del Nazareno. Splendidi i costumi per la scelta delle tonalità dei marroni, verde muschio e beige. Le strette vie del paese offrono con una naturale coreografia una visione realistica dei vari mestieri di un epoca ormai remota. Interessante la scena delle lavandaie ambientata accanto a una vasca illuminata con notevole sapienza. I vari mestieri si susseguono con una regia spontanea, ma non per questo meno interessante. suggestiva l’immagine offerta dalle ricamatrici. In particolare suscita ammirazione una piccola bambina di appena cinque anni che ricama a telaio con grande impegno e abilità. Numerose le botteghe con le più disparate maestranze: fabbri, falegnami, uomini che riparano le reti da pesca, panettieri e ovunque la presenza dei soldati romani, dominatori non amati di una popolazione che anela alla libertà. Erode perfettamente calato nel personaggio, ti porta indietro nel tempo con suggestioni indescrivibili.

Malgrado il freddo, Maria e Giuseppe con il piccolo bambino Gesù danno vita a una bellissima natività essenzialmente umana.

La visita è gratuita e si conclude in piazza dove, a prezzi irrisori, viene offerta al visitatore una ottima porchetta, crespelle dolci con uva sultanina, mostarda e vino caldo. Il tutto in un clima di coinvolgente semplicità a cui ormai siamo disabituati da tempo. Una visita alla Chiesa di Santo Stefano ci permette di apprezzare un’artistica abside e un portale a sesto acuto databile intorno al 1500 circa.

Prima di rientrare suggeriamo di visitare la chiesa di San Rocco del 1274, per ammirare un dipinto del ‘600 della Madonna con il Bambino e una interessantissima tavola quattrocentesca che da sola meriterebbe la sosta in questo piccolo borgo sconosciuto ai più.

In tempo di crisi, scartate le mete lontane e affascinati, abbiamo finalmente la possibilità di riappropriarci delle tante cose belle che la nostra terra ci offre e di dimostrare che non sempre “L’erba del vicino è sempre più verde”.