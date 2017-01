Femminicidio sfiorato a Messina, bruciata viva a 22 anni. Ben 116 casi in Italia nel 2016

di Eleonora Urzì Mondo

È un eccidio in piena regola: si perpetra tra le mura domestiche o a cielo aperto senza curarsi di essere scoperti; senso di impunità o menefreghismo? Non c’è ragione di chiedersi cosa muova l’animo e il pensiero di chi commette atti di questa portata. Possesso, follia, frustrazione, concezioni deviate di cosa sia una relazione e assoluta mancanza di accettazione dell’individualità altrui: queste sono le tremende circostanze che stanno dietro ai tanti omicidi di donne – comunemente si usa il termine femminicidio – che ogni anno vengono consumati anche in Italia. Nel solo 2016 sono state 116 le vittime (dato aggiornato a novembre): donne, mamme, fidanzate, ex spesso che hanno scelto di troncare una relazione insana, insoddisfacente, morbosa.

È questo il contorno della drammatica vicenda vissuta da una 22enne di Messina che, proprio in queste ore, si trova in prognosi riservata al Policlinico universitario, dove i sanitari cercano di curare le gravi ustioni rimediate a un fianco alle gambe. Artefice del gesto che l’ha ridotta così, secondo gli inquirenti, potrebbe essere l’ex compagno, 25enne, ora accusato di averla bruciata viva davanti al portone di casa.

Una convivenza naufragata e l’incapacità del giovane di arrendersi alla fine della storia, stando alle prime ricostruzioni degli investigatori, lo avrebbero spinto, alle prime luci dell’alba di ieri, a raggiungere la ragazza nella propria abitazione e, davanti al portone del palazzo, nella zona di Bordonaro, a cospargerla di liquido infiammabile, appiccando il fuoco con un accendino. I poliziotti della squadra mobile, nella tarda serata di ieri, lo hanno individuato, fermato e condotto in carcere, a Gazzi, come disposto dal sostituto procuratore Antonella Fradà.