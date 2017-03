Femminicidio: la Camera approva tutele per gli orfani. Inasprite le misure per gli assassini

Dopo la recente condanna dell’Italia da parte della Corte Europea dei Diritti Umani sul tema della violenza domestica, qualcosa potrebbe presto cambiare.

L’Italia sul tema del femminicidio si è troppo spesso rivelata impreparata, dimostrando la farraginosità del sistema di protezione delle vittime e quello di repressione dei reati.

La legislazione vigente prevede tutta una serie di provvedimenti iniqui, poiché, nonostante la gravità delle condotte degli autori di violenze, riconosce loro il diritto a godere della pensione di reversibilità del coniuge ucciso, nonché di diventare erede del suo patrimonio, tutto questo a discapito dei figli rimasti orfani, nei confronti dei quali non è prevista alcuna forma di cautela immediata.

Questo stato di cose, ingiusto ed aberrante sul piano morale, si accinge a subire una rivoluzione. Dopo oltre un anno di discussione, finalmente la Camera dei Deputati ha approvato il testo della proposta di legge che prevede tutele in favore degli orfani di crimini domestici.

Il ddl ha ottenuto il voto all’unanimità e adesso è stato inviato al Senato perché con la sua approvazione possa diventare legge, nella speranza che non rimanga chiuso nei cassetti di Palazzo Madama fino a data da destinarsi. L’iniziativa legislativa è stata del Partito Democratico e Franco Vazio, che ne è relatore, ha dichiarato:

“Il testo affronta e risolve le criticità e le aberrazioni di una legislazione penale e civile a cui erano sottoposti gli orfani vittime di crimini domestici. Non sarà più possibile che l’omicida goda della pensione di reversibilità del coniuge ucciso e che si intaschi, anche temporaneamente, parte della sua eredità. La pensione sarà immediatamente sospesa, così come il suo diritto a succedere; i suoi beni saranno sequestrati a garanzia del pagamento dei danni subiti dai figli della vittima, che dovranno essere liquidati subito dal Giudice Penale, almeno per una quota del 50% del loro presumibile ammontare. Queste norme si applicheranno anche nei casi di omicidi commessi a danno della parte dell’unione civile”.

La nuova disciplina si estende anche alle convivenze more uxorio ed alle unioni civili.

Per tutto il periodo durante il quale il coniuge o il convivente sono accusati dell’omicidio, il trattamento pensionistico della vittima sarà corrisposto ai figli in maniera immediata. Questi non hanno obbligo di restituzione, pertanto, nel caso in cui l’imputato venga prosciolto o il caso archiviato, sarà lo Stato a rimborsare gli arretrati. La condanna o il patteggiamento comportano automaticamente la dichiarazione di indegnità a succedere nel patrimonio della vittima, dichiarazione che potrà essere rilasciata direttamente dal giudice penale davanti al quale verte la causa dell’omicidio, senza dover instaurare un nuovo processo davanti al giudice civile.

Un enorme passo di civiltà, che contribuirà a ricostruire la vita dei figli il cui genitore è stato ucciso. Le nuove norme prevedono anche un inasprimento delle sanzioni penali. Infatti, la normativa vigente permette all’assassino del coniuge di scontare anche solo 11 anni di reclusione, la nuova legge, invece, non permetterà di cavarsela con tanta semplicità, prevedendo la pena dell’ergastolo in quanto, la fattispecie verrà inserita tra quelle aggravate di uccisione dei genitori e dei figli per le quali l’ordinamento penale prevede già il “fine pena mai”.

Il ddl approvato dalla Camera riconosce, inoltre, l’attuazione di politiche di sostegno medico-psicologico a favore dei figli rimasti orfani, nonché borse di studio ed agevolazioni per l’inserimento nel mondo del lavoro, costituendo un fondo con in dotazione due milioni di euro l’anno.