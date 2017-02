Fabo, Adinolfi, Hitler… e quel diritto che spetta solo a chi sa

“Dagli all’untore”. Ci risiamo, il popolo del web si scatena sul nuovo caso da discutere sui social. ‘Untore’ è Mario Adinolfi, fondatore del popolo della Famiglia, sospeso da Facebook per un post scritto a ridosso della morte per eutanasia di Fabo, il dj che in Svizzera ha scelto di porre fine alla propria vita da tetraplegico.

Adinolfi aveva scritto: “Dj Fabo è morto. Ora la nostra domanda è semplice: speculando su questa tragedia, che legge volete? Volete il sistema svizzero che sopprime un disabile a listino prezzi, iniezione di Pentobarbital, pratiche e funerale, diciottomila euro tutto incluso? Volete sfruttare l’onda emotiva per ottenere questa vergogna? Hitler almeno i disabili li eliminava gratis”.

Per un mese non potrà postare e rispondere ai messaggi. Ma possono farlo gli altri, chi lo segue, chi gli è amico su Fb, chi lo è nella vita, chi lo odia, chi lo ama. Sono loro che hanno invaso il web con commenti, schierati pro o contro, l’uomo che riporta alla mente le atrocità di Hitler.

Perché va detto, la frase potrà essere discutibile, nel senso che occorre vedere da quale angolazione la si guarda, ma a conti fatti, ce ne sarebbe solo una: Hitler davvero eliminava i disabili con il gas. Dunque Adinolfi che ha scritto di così orripilante da meritare la punizione del social?

E’ stato cinico? E’ un aspetto che a molti non piace, si sa. Si preferisce sempre chi t’indora la pillola, chi sceglie le parole giuste da dire al momento giusto; chi non ti sbatte in faccia la realtà. Ma la realtà, nel caso in questione, è che davvero c’è chi ci specula alla grande sul diritto di scegliere di morire, se quella ‘punturina’ che da’ la dolce morte la fa pagare 18mila euro. Adinolfi lo ha detto e ha usato una similitudine amara ma vera: Hitler mandava a morte di disabili. E non solo, come sappiamo bene.

Quello che invece andrebbe discusso, ma non censurato, ovvio, perché trattasi di libertà di pensiero, è la parte finale del post di Adinolfi: “No Signori, voi non volete davvero dare allo Stato la possibilità di costruire un sistema in cui ci sia una finta ‘scelta’ tra curare i sofferenti con centinaia di migliaia di euro l’anno o finirli con una inzione di Pentobarbital, il cui principio attivo costa 13 euro. Non la volete la legge sull’eutanasia che hanno Belgio, Olanda e Lussemburgo, che nel 2001 hanno soppresso 60 persone e nel 2016 oltre 15mila, e non erano 15mila Dj Fabo. Non fatevi fregare. Non volete l’inferno.”

Ecco, è qui che dovrebbe aprirsi un dibattito, non sul cinismo di una verità scomoda che accosta la morte svizzera all’eccidio hitleriano, ma sullo schieramento contro l’ipotesi che l’Italia approvi la legge sull’eutanasia.

E anche qui, l’argomento è di una portata tale che il dibattito dovrebbe aprirsi non tra i normodotati che davanti a un pc, senza sapere nulla della disperazione di un disabile, disquisiscono della opportunità o meno di scegliere la morte. No, deve essere il popolo delle carrozzelle, quello che deve essere imboccato per nutrirsi, supportato in ogni minima azione quotidiano, a pronunciarsi sull’argomento.

Ecco perché, leggendo l’articolo sulla scelta di Fabo di un giornalista, che si firma: Umberto D’Anna (spastico dalla nascita), ritengo che sopra ogni sterile polemica occorra dare spazio a lui, a chi è come lui, sull’argomento. Vi basti un passaggio del suo splendido articolo: “Non vedo perché uno stato come quello italiano, che da oltre trent’anni autorizza con l’aborto la soppressione della vita di altri esseri umani, si faccia tanti scrupoli nel lasciare ad ognuno la libertà di disporre della propria. Sembra l’ennesima discriminazione verso le persone malate o disabili, quella di privarle della propria scelta di continuare o meno il loro percorso di sofferenza, togliendo loro quell’unico valore, quello della libertà, nel quale esse non sono disabili e diverse”.

Mario Adinolfi scrisse su Facebook: “Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano occupati”.

In questo caso, Adinolfi, occorreva sedersi dalla parte dei disabili.