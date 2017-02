Eutanasia e biotestamento: il Parlamento rinvia, ma la battaglia di DJ Fabo non è persa [Video]

La battaglia per la poltrona in Parlamento, in vista delle probabili prossime elezioni, ha prevalso su altre questioni di apicale importanza, ma che per i nostri politici, forse, non lo sono abbastanza.

La discussione del ddl sull’eutanasia ed il biotestamento è stata nuovamente rinviata, di tre settimane, per adesso, ma nulla fa credere che sull’argomento si arriverà presto ad un intervento sicuro del Legislatore. Del resto in Italia, l’autodeterminazione sul “fine vita” è sempre stata un tabù, ed anche adesso, nel 2017, si ritiene che sia scandaloso anche solo parlare di eutanasia.

Eppure parlarne, indipendentemente dall’orientamento che si decide di seguire, non può che fare bene. È quanto sostenuto anche dalla Società italiana di psichiatria (Sip) il cui Presidente, Claudio Mencacci, è intervenuto sul tema dicendo:

“La società va avanti. Bisogna parlare nella realtà delle esperienze e non negli schieramenti. Sul fine vita invece si va sempre allo scontro ideologico, così da determinare un ulteriore scollamento con la società civile e con il comune sentire”.

A riaccendere il dibattito è stato di recente un video appello rivolto al Presidente della Repubblica, da parte di DJ Fabo, divenuto cieco e tetraplegico a causa di un incidente. Il video, realizzato col supporto dell’Associazione Luca Coscioni, ha scosso le coscienze e in pochissimo tempo ha registrato 1,5 milioni di visualizzazioni su Facebook e 130 mila su YouTube.

Adesso, dopo l’impopolare scelta del Parlamento di rinviare la discussione del Testo Unico sull’eutanasia legale e biotestamento (il testo raccoglie le proposte di ben 6 disegni di legge), DJ Fabo torna a far sentire la sua voce, tramite apparecchiature elettroniche e l’aiuto dell’amata compagna. Nelle sue parole un’esamina cruda della realtà politica italiana:

“Ho sentito che il Parlamento ha rinviato di tre settimane la legge sul testamento biologico e c’è il rischio che tutto vada perso. È scandaloso che i Parlamentari non abbiano il coraggio di prendere la situazione in mano per tanti cittadini che vivono come me”.

“La politica italiana vive in mezzo alle urgenze, ma le scelte dei malati non sono tra queste – dichiara Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e promotore della campagna Eutanasia legale – Se infatti PD e M5S riescono a mettersi d’accordo sui tempi della legge elettorale, sui tempi del testamento biologico prevale la politica del rinvio”.

È vero quanto sostiene la Società italiana di psichiatria: quantomeno se ne parli. Non ci si scandalizzi, ma si espongano le proprie ragioni, per fare in modo che la legge, che speriamo venga presto discussa, possa esaudire le richieste di tutte quelle persone che vivono ingabbiati nel loro corpo senza poter combattere, o anche semplicemente ai tanti anziani soli che vogliono che il medico raccolga le loro ultime disposizioni sui trattamenti sanitari da eseguire o non eseguire; un diritto che nel rispetto della libertà personale e dignità altrui, non possiamo impedire che venga esercitato.