Eurispes: per la maggioranza degli italiani il SSN è una fregatura

Una vera e propria fregatura il Servizio Sanitario Nazionale: inefficiente, scadente e dispendioso per la maggioranza degli italiani.

Dati Eurispes alla mano, il quadro di come viene avvertito il SSN è dei peggiori. Infatti, monta sempre più un sentimento di insoddisfazione, soprattutto al Sud, dove gli standard qualitativi si allontanano anni luce da quelli rispettati nelle Regioni del Nord. Così, si scopre che nel Mezzogiorno la percentuale dei pazienti delusi supera il 70%, collezionando ritardi, disservizi, carenze strutturali e di personale.

Diametralmente opposta la situazione nel Nord-Ovest del Paese, dove prevale nettamente la soddisfazione (70,3%), che ottiene la maggioranza anche al Nord-Est (56,3%). Del tutto diversa la situazione al Centro-Sud: i giudizi positivi si fermano a poco più di un terzo al Centro (34%, a fronte del 65,9% dei negativi), al 27,6% nelle Isole (72,4% negativi) ed al 26,4% al Sud (73,6% negativi).

“Il disagio più frequente – commentano dall’Eurispes – riscontrato nel SSN sono le lunghe liste di attesa per visite ed esami medici (75,5%). Oltre la metà (53,2%) ha incontrato liste interminabili per interventi chirurgici, quasi la metà (48,9%) scarsa disponibilità del personale medico ed infermieristico. Nel 42,2% dei casi si denunciano strutture mediche fatiscenti, nel 41,8% condizioni igieniche insoddisfacenti. Oltre un terzo (34,1%) di quanti si sono rivolti alla sanità pubblica ha sperimentato errori medici”.

Ad incidere sulla statistica – che basandosi sull’intero territorio nazionale dà al 54,3% i cittadini delusi a fronte del 45,6% dei soddisfatti – anche il costo delle prestazioni mediche. Gli intervistati hanno dichiarato che nel corso del 2016 hanno dovuto rinunciare alle cure per via dei costi eccessivi. Tra queste, il podio delle prestazioni più esose è conquistato dalle spese dentistiche, rifiutate dal 31,9%, seguono la fisioterapia e la riabilitazione (23,2%) e gli esami diagnostici di prevenzione (22,6%).

La difficoltà degli italiani a sottoporsi alle cure è confermata da quel 17,5% che è stato costretto a rinunciare perfino all’acquisto di medicine per terapie di routine, diventate anch’esse inaccessibili per via del momento di profonda crisi economica.