Estate senza pensieri: le vacanze le paga l’Inps

Dopo il successo degli scorsi anni, anche per il 2017 torna l’iniziativa “Estate Inpsieme”, il programma promosso dall’Istituto di Previdenza Nazionale che permettere ai giovani di godere gratis del soggiorno estivo di vacanza o di studio.

Secondo quanto disposto dal Bando 2017, i posti disponibili sono 11.900 per i soggiorni in Italia e a 22.450 per i soggiorni all’Estero.

Chiaramente si tratta di borse di studio assegnate non indiscriminatamente a qualunque richiedente, ma riservate ad alcune determinate categorie di beneficiari.

Come si legge sul sito dell’Inps, si tratta dei figli, orfani ed equiparati dei:

– dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

– dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;

– degli iscritti alla Gestione Fondo IPOST;

– degli assistiti IPA (Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale).

“Estate Inpsieme” è dedicato anche ai ragazzi disabili i quali, durante il soggiorno potranno contare sull’assistenza di personale qualificato, i cui costi, anche in questo caso, sono coperti per intero dall’Inps.

Il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione al Bando è il 16 marzo, entro e non oltre le ore 12.00, unicamente tramite internet sul sito Inps. Non è possibile inoltrare la domanda senza essere in possesso codice Pin Inps, che può essere richiesto online, tramite il numero verde gratuito 803 164 oppure direttamente ad uno sportello Inps.

La graduatoria verrà pubblicata l’11 aprile sul sito dell’Istituto.

La domanda di partecipazione va corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni”.

Nel caso dei soggiorni in Italia il contributo economico sarà di 800 euro per un soggiorno della durata di 8 giorni e sette notti; sarà invece di 1.400 euro per i soggiorni di durata pari a 15 giorni e 14 notti.

Per quanto riguarda invece le vacanze-studio all’estero, i contributi ammonteranno a 2.400 euro per i soggiorni di durata pari a 15 giorni e 14 notti; mentre si sale a 4mila euro per i soggiorni di 4 settimane.