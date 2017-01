Ergastolo per l’uomo che a Messina uccise la moglie a colpi di bastone

Omayma era cittadina messinese, tunisina di nascita, era sposata. Il 4 settembre 2015 è stata uccisa a bastonate dal marito. Perché lavorava fino a tarda ora (era mediatrice culturale, accoglieva i migranti) e non voleva ritornare in Tunisia. Ha lasciato quattro figlie per le quali desiderava un futuro in Italia.

Un futuro che Faouzi Dridi, l’uomo che aveva sposato, vedeva solo in Tunisia, la loro terra d’origine. Per questo quella notte di 16 mesi fa i due litigarono perchè Omayma era stata impegnata fino a tardi per l’accoglienza di circa 800 migranti. Lui, armatosi di un bastone, colpì Omayma più volte, con ferocia, sino a ucciderla. Poi le mise un lenzuolo addosso e si occupò delle quattro figlie, che avevano dai 2 ai 12 anni. La mattina dopo, con le valigie, si presentò al Commissariato: “Ho fatto una sciocchezza” – disse.

Oggi, la Corte d’Assise di Messina ha condannato all’ergastolo Faouzi Dridi. I giudici lo hanno condannato anche al risarcimento alle parti civili da liquidarsi in separata sede disponendo anche una provvisionale di 10.000 euro per ogni familiare costituitosi parte civile. Inoltre, per il Cedav Onlus “Centro donne antiviolenza”, la Corte ha liquidato una provvisionale di 2500 euro. Le motivazioni della sentenza si conosceranno tra 90 giorni.

Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna del carcere a vita. Prima della sentenza, l’assassino ha chiesto perdono.