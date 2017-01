Epifania, weekend di neve ed emergenza gelo: istruzioni per l’uso

di Eleonora Urzì Mondo

Ha il sapore di un racconto natalizio il freddo da neve che i messinesi conoscono poco e al quale si appassionano come bambini appena i primi fiocchetti di nevischio vengono giù, lasciando presagire l’arrivo di cristalli da fiaba.

E dagli annunci delle previsioni meteo c’è poco da dubitare: questa Epifania sarà all’insegna dei fiocchetti bianchi anche dalle nostre parti. Nel fine settimana, neanche le zone in bassa quota si sottrarranno dall’ondata di gelo che sta per abbattersi sul meridione e proprio le possibili gelate sono la vera preoccupazione: perché al di là del retrogusto quasi poetico che ci porta a stare col naso all’insù appiccicati al vetro delle finestre per guardare strade e tetti imbiancati, ci sono delle controindicazioni che fanno rima con emergenza. Proprio per evitare situazioni di disagio o addirittura pericolosità, da qualche giorno, dopo l’allarme della Protezione Civile, si parla delle contromisure da adottare.

Le sei circoscrizioni dei quartieri messinesi hanno diramato un vademecum nel quale si invita la cittadinanza ad una condotta responsabile, chiedendo a chi si muove per le strade collinari di provvedere a munirsi di catene e comunque, di attraversare le strade ubicate in quota superiore ai 100 metri, solo in caso di reale necessità. Un appello chiaramente indirizzato a chi vive o lavora nelle aree di San Michele, Castanea, Colli San Rizzo e villaggi collinari a sud e a nord del comune. E a chi in queste aree è obbligato a rimanere viene suggerito vivamente di fare provviste di beni di prima necessità in modo da non avere l’esigenza di lasciare le abitazioni nei giorni di fine settimana che potrebbero rivelarsi particolarmente difficili da gestire specie per i “soggetti più deboli”, in vista di temperature che arriveranno sotto lo zero.

Si sconsiglia l’uso dei mezzi a due ruote e si invita a tenere le strade il più sgombere possibile in caso di nevicate, in modo da non intralciare eventuali passaggi di mezzi di soccorso. Insomma una serie di “istruzioni per l’uso” che altrove potranno apparire un’ovvietà ma che, in una città come la nostra, abituata ormai a temperature tropicali e spiagge frequentate da aprile a novembre, diventa un caso unico. Mai così tanto gelo da decenni: alcuni meteorologi parlano di un trentennio, altri di 150 anni nei quali tanto freddo al sud non si era avvertito.

Fatto sta che mettere le mani avanti diventa obbligatorio: mentre sulle strade provinciali fanno la loro comparsa gli spargisale – che in azione, a queste latitudini, abbiamo visto forse solo nei film americani – il Cas ha predisposto un piano “da attuare per la messa in sicurezza degli utenti, a seconda degli eventi ed ai primi segnali di criticità nella viabilità delle autostrade Messina-Palermo e Messina-Catania“.

Un’azione sinergica che vedrà impegnati sul fronte della sicurezza per gli utenti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, la Croce Rossa e le forze dell’ordine affinché si predispongano interventi e si impieghino attrezzature specifiche per fronteggiare la situazione. In allerta preventiva le squadre di personale del Cas preposte al pronto intervento e pronti all’azione i mezzi speciali laddove servisse il loro impiego.

Sarà al centro radio del Cas la cabina di regia delle operazioni sulla rete autostradale: l’operatività h24 consentirà di avere contezza in ogni istante della situazione in essere e potrà “orientare la tipologia degli interventi sulla base degli eventi, delle segnalazioni delle squadre operative, delle richieste degli utenti, oltre che delle comunicazioni degli altri soggetti istituzionalmente operanti nel territorio”, come l’ente fa sapere attraverso una nota.

Tutto è pronto quindi per far fronte a questa emergenza gelo che si annuncia epocale, ferma restando la richiesta proveniente da ogni parte di restare in casa e evitare l’attraversamento di strade e autostrade a meno che non sia impossibile il contrario.

Possibili disagi anche per l’attraversamento dello Stretto e qualche probabile modifica ai voli da e per l’Isola potrebbero verificarsi nelle prossime 48 ore. Insomma, per quanti dovessero far ritorno altrove dopo le vacanze in famiglia trascorse in Sicilia, pare che la Befana, quest’anno, abbia portato nella calza un prolungamento forzato delle ferie… almeno fino a che la neve non si sarà sciolta.