Ente Teatro: il messinese La Motta nuovo direttore artistico di Arti visive

Giuseppe La Motta

Al Teatro Vittorio Emanuele c’è ancora tanto da fare. La decisione dei nomi cui andranno affidati gli incarichi delle direzioni artistiche di Musica, Prosa e Danza non ci sono ancora e come annunciato ieri, si dovrà attendere almeno una settimana per fare una scelta.

Al momento l’unico nome sicuro è quello del messinese Giuseppe La Motta, cui va la direzione delle Arti visive.

Ieri a mezzogiorno sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature all’avviso di manifestazione d’interesse che il Commissario Straordinario Jervolino ha ritenuto di dover bandire per risollevare l’Ente, intendendo ogni incarico di responsabile di settore a titolo gratuito, considerando il grave momento di difficoltà economica che sta attraversando il Teatro. Nonostante la gratuità dell’incarico sono state molteplici le candidature presentate, provenienti non solo da Messina o dalla Sicilia, ma da tutt’Italia.

Mentre per la direzione artistica del settore Danza, sarà tutto da rifare, non essendo pervenute candidature ritenute idonee a soddisfare le aspettative dell’Ente, per la Musica e la Prosa è stato chiesto un ulteriore periodo di tempo per poter esaminare con accuratezza le molte istanze pervenute. I curricula, infatti, hanno continuato ad essere inviati fino al termine massimo di ieri, ed esaminarli tutti richiederà altro tempo.

Intanto, si iniziano a fare progetti con le poche, ma buone certezze che da oggi ha in mano il Vittorio Emanuele, come Giuseppe La Motta, stimato operatore culturale di Messina, che può vantare una lunga esperienza nell’organizzazione di manifestazioni ed eventi di grande rilievo. La Motta è stato, tra l’altro, Presidente regionale per l’Unicef, nonché componente del suo direttivo nazionale.

Tra le candidature presentate per la direzione artistica di Arti visive, la scelta su La Motta è stata unanime, raccogliendo il favore congiunto del Commissario Salvatore Jervolino ed il Sovrintendente Egidio Bernava. Altro nome certo è quello di Francesco Papa, originario di Catania, che diventa il commercialista dell’Ente Teatro. Lunedì scorso erano scaduti i termini per l’inoltro delle candidature a ricoprire il ruolo, decidendo, infine, di puntare sul professionista catanese. Papa percepirà un compenso annuo pari a 12 mila euro, meno della metà di quei 35 mila euro annui che venivano conferiti al suo predecessore, Cannaò; cifre che adesso saranno attenzionate dalla Corte dei Conti e della Procura.

Sì, perché continua la vicenda giudiziaria per l’accertamento delle responsabilità del Consiglio di Amministrazione dell’Ente. Dopo aver accertato debiti fuori bilancio per una cifra che si aggira intorno ai 2 milioni di euro, i vertici del Vittorio Emanuele hanno formalmente presentato richiesta di risarcimento danni agli ex componenti del Cda, sciolto dalla Regione lo scorso 28 dicembre con contemporanea disposizione del Commissariamento straordinario.