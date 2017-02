Emorragia di denaro nella PA. Se funzionasse meglio risparmieremmo 16mld l’anno

Disservizi, assenteismo, furberie per incassare indebitamente più denaro, sono gli ingredienti del peggio della Pubblica Amministrazione, che tradotto in termini monetari, secondo l’Ufficio Studi della Cgia, fanno perdere agli italiani oltre 16 miliardi ogni anno.

Denaro che lo Stato potrebbe risparmiare se solo la macchina della Pubblica Amministrazione funzionasse meglio, mantenendo su tutto il territorio i medesimi standard qualitativi e quantitativi dei servizi. Renato Mason, segretario della Cgia, sottolinea che:

“Rammentando che la nostra spesa pubblica annua ammonta a 830 miliardi di euro circa, i 3,4 miliardi di correzione del deficit richiestoci dall’Unione europea incide per lo 0,4%: un’inezia che auspichiamo possa essere risolta attraverso una contrazione degli sprechi e degli sperperi presenti nella nostra Pa”.

Se lo Stato mettesse a punto un sistema per uniformare su tutto il territorio nazionale la qualità dell’offerta dei servizi, ad esempio nei settori della sanità, scuola, uffici giudiziari, trasporti, tamponando le perdite dovute a furbetti e scansafatiche, il nostro Pil aumenterebbe di due punti l’anno, recuperando circa 30 mld di euro per ciascun esercizio. Un miracolo, se pensiamo con quanta fatica si tenta di far salire la percentuale del Prodotto interno lordo.

Il recupero del deficit imposto dalle istituzioni europee, con ogni probabilità verrà eseguito dal Governo intervenendo sulle entrate, con un nuovo sistema di tassazione. La via che probabilmente verrà intrapresa, secondo la Cgia, sarà quella di inserire nuove accise sui carburanti.

Paolo Zabeo, coordinatore dell’Ufficio studi della Cgia che ha condotto lo studio sugli sprechi nella PA, ha dichiarato:

“Dopo aver approvato in fretta e furia una legge di Bilancio molto generosa sul fronte delle uscite ora, dopo la richiesta da parte dell’Ue di correggere i nostri conti pubblici per 3,4 miliardi, il Governo decide di recuperarli agendo soprattutto sul fronte delle entrate. Non sarebbe il caso, invece, di intervenire in misura più aggressiva nei confronti della spesa pubblica improduttiva che risulta avere ancora dimensioni molto preoccupanti?”

Una domanda legittima, che è poi quella che tutti i contribuenti continuano a farsi. In uno Stato come l’Italia, dove la crescita economica da molti anni è diventata una chimera, sarebbe del tutto inutile imporre nuovi balzelli, considerando che il peso fiscale è già il più alto d’Europa ed uno dei più alti al mondo. Il Governo farebbe bene ad intervenire per arrestare l’emorragia di danaro pubblico che si registra a più livelli della Pubblica Amministrazione a causa del suo malfunzionamento, condotta censurata perfino a livello costituzionale.