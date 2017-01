Elezioni in Sicilia: piovono promesse. Assunzioni in sanità, formazione e ce n’è anche per i giornalisti

Che in Sicilia inizia a soffiare vento di elezioni lo si capisce dalle promesse; parola d’ordine: assunzioni.

Difficile pensare ad una pur possibile coincidenza, ma nella Regione dove più delle altre in Italia della disoccupazione si è fatto un dogma, non sembra disinteressato annunciare concorsi e bandi di gara a pochi mesi dall’inizio di un’intensa tornata elettorale. Infatti, tra circa nove mesi giungerà al termine la legislatura Crocetta, si rinnoveranno le amministrazioni di 127 Comuni siciliani e dopo la pronuncia della Consulta sull’Italicum, arriveremo anche alle elezioni nazionali.

Come riporta anche LiveSicilia, le assunzioni annunciate dal Governatore riguarderanno in particolare medici, dirigenti, formatori e giornalisti, ma dal cappello magico di Palazzo d’Orleans potrebbe saltar fuori qualche altra sorpresa.

Ad accendere ulteriormente le speranze, l’approvazione della riforma degli Urega, che dovrebbe permettere agli appalti di ripartire. Insomma, tutti provvedimenti strategici che si attendevano da parecchio tempo e che arrivano solo ora, in zona cesarini, per usare una metafora calcistica.

È ovvio che le parole di Crocetta dovranno superare lo scetticismo che accompagna di solito le promesse elettorali. Dovranno passare dalla fase dei buoni propositi a quella concreta, che non è così scontata, considerando quanto poco si è fatto in questi anni per risollevare il tasso dell’occupazione in Sicilia, politica che ha fatto guadagnare al Presidente il titolo di Governatore meno amato d’Italia, secondo l’annuale classifica redatta dal Sole24ore.

Per quanto riguarda le assunzioni in sanità, sarà necessario superare lo scoglio del piano di rientro che continua a blindare il comparto. Il sottosegretario Davide Faraone, avrà l’onere di farsi primo interlocutore del Ministero della Salute a nome della Sicilia, della quale si accinge a presentare la rete ospedaliera, sperando in un nulla osta che farebbe uscire il servizio sanitario regionale dal pantano in cui si è arenato.

Ha fatto molto discutere l’apertura del Governatore sull’assunzione dei giornalisti all’Ufficio Stampa della Regione, e a sentire Crocetta, anche negli altri pubblici uffici: “Lo prevederei anche per tutti gli enti, penso alle Asp: tutti hanno un esperto della comunicazione ma nessuno ha fatto un concorso”.

Niente da ridire in termini di coerenza. Una delle prime azioni compiute dal presidente dopo il suo insediamento è stata quella di liquidare tutte le persone che erano state assunte all’Ufficio Stampa della Regione, lascito delle legislature Cuffaro e Lombardo, perchè non era stato eseguito regolare concorso. La selezione pubblica rimane lo strumento migliore per il reclutamento nei pubblici uffici e il principio deve valere anche per i giornalisti, però va detto, a rigor del vero, che il Presidente Crocetta in tutti questi anni non ha mai pensato di bandire un concorso per dotare l’ente di cui è al comando di un ufficio che adesso riconosce come essenziale. Curioso lo faccia solo adesso, a fine mandato.

Altro discorso per il settore della Formazione, anch’esso sbloccato da poco con la pubblicazione dell’Avviso 8. Qui dovrebbero essere riassunti migliaia di dipendenti, circa 3.500 persone, ma dovrebbe esserci anche la possibilità di operare nuove assunzioni, del resto in campagna elettorale tutto è concesso.