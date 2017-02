Elezioni anticipate? Con calma, 63% dei parlamentari senza diritto alla pensione

Elezioni anticipate? Non c’è fretta. Soprattutto se, tra i 595 parlamentari (ben oltre la metà di coloro che siedono tra Montecitorio e palazzo Madama) che ancora non hanno maturato il diritto alla pensione, dovesse prevalere l’amor proprio sull’amor di Stato. È questa, sebbene nessuno tra gli addetti ai lavori ne parli, una delle chiavi di lettura della crisi politica esplosa con il referendum confermativo dello scorso 4 dicembre e le conseguenti dimissioni di Matteo Renzi. A intorbidire ulteriormente le acque, la scarsissima trasparenza istituzionale dei due rami del Parlamento, che rendono improbo capire come sono davvero regolati gli aspetti previdenziali che interessano deputati e senatori della Repubblica italiana. A fare chiarezza, ci ha provato l’associazione Open Polis, che individua nel prossimo 13 settembre una data chiave.

Premesso che dal 2012 non è più possibile parlare di vitalizio ma di pensione vera e propria, questa si matura, non dopo un’intera legislatura – cinque anni – ma dopo quattro anni, sei mesi e un giorno. Attualmente, 402 deputati e 193 senatori in carica non hanno ancora maturato il diritto alla pensione da parlamentare. Si tratta del 63% degli eletti, “percentuale tutto sommato alta – si legge nello studio di Open Polis – a causa dei tanti neo-parlamentari alla prima legislatura”. Il dato dipende dalle “novità di liste come Movimento 5 stelle, Scelta civica e Sinistra ecologia e libertà, o al forte ricambio in partiti numerosi come il Partito democratico”.

Alla Camera deve ancora maturare il diritto alla pensione il 100% dei pentastellati e degli aderenti al gruppo dei Civici e innovatori, il 92% degli appartenenti a Democrazia solidale – Centro democratico, l’80% dei deputati di Sinistra italiana – Sel, il 64% dei Democrat, il 43% di coloro che militano in Scelta civica – Ala, il 26% dei leghisti, il 23% dei componenti di Area popolare (Nuovo centrodestra e Centristi per l’Italia), il 18% dei membri di Fratelli d’Italia, il 14% dei forzisti e il 66% di coloro che si trovano nel gruppo misto. Queste le percentuali in Senato: Movimento 5 stelle, 100%; gruppo misto, 75%; Pd, 64%; Conservatori e riformisti, 60%; Per le autonomie – Psi, 57%; Grandi autonomie e libertà, 50%; Area popolare e Ala – Scelta civica, 44%; Lega nord, 41%; Forza Italia, 33%.

Se per Antonio Marotta, di Ap, il termine scade a breve, il prossimo 20 febbraio, la maggior parte dei deputati in carica dovrà attendere il 13 settembre prossimo. In due casi, il successivo 15 ottobre, in uno il 4 dicembre e in un altro il 6 febbraio. In 19, tra coloro che sono arrivati a legislatura in corso, devono auspicarsi una rielezione. Il caso più ‘disperato’ è quello di Domenico Menorello (Civici e innovatori), che maturerà il diritto alla pensione da parlamentare il 29 marzo 2021. Quanto a palazzo Madama, i sette senatori costretti a confidare in nuove elezioni devono ringraziare i cittadini che, lo scorso 4 dicembre, hanno bocciato la riforma costituzionale, mantenendo accesa, per loro, la fiammella della speranza. Per il Democrat Francesco Verducci, la scadenza è il prossimo 10 aprile. Per l’azzurro Domenico De Siano il 21 giugno. Per tutti gli altri, appuntamento sempre il prossimo 13 settembre.

Ma le regole sono tutt’altro che solari. A seguito della riforma varata durante il governo di Mario Monti alla fine del 2011, non si parla più di vitalizio ma di pensione, come per qualunque altro dipendente della pubblica amministrazione, da maturare col criterio contributivo a decorrere dal compimento dei 65 anni d’età. “Per ogni anno di mandato ulteriore – si legge sul sito di Montecitorio – l’età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, con il limite all’età di 60 anni”. A differenza di qualunque altro lavoratore, tuttavia, deputati e senatori non devono faticare una vita per guadagnarsi il diritto alla previdenza sociale. I siti online di Camera e Senato parlano di una presenza a Roma di “cinque anni effettivi” o di “almeno cinque anni”. Ma pare non sia così.

I tecnici di Open Polis sono riusciti con estrema difficoltà a reperire un documento ufficiale sulla materia, e comunque per vie traverse e non istituzionali. È sul sito personale del senatore Stefano Esposito (Pd) che è stato rintracciato un documento intitolato “schema di regolamento delle pensioni dei deputati“, in cui all’articolo 2 comma 3 c’è scritto: “Ai fini della maturazione del diritto, la frazione di anno si computa come anno intero purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore”. Insomma, secondo il regolamento sono sufficienti quattro anni, sei mesi e un giorno di legislatura. Niente di cui meravigliarsi, quindi, se quella attuale dovesse sopravvivere almeno fino al prossimo 13 settembre. Nonostante i continui dibattiti sulla legge elettorale, il congresso del Pd e le elezioni anticipate, che questo argomento evitano accuratamente di trattarlo.