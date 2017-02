E’ morto Paolo Magaudda, sempre protagonista mai uomo qualunque

E’ morto questa sera nella sua casa in Piazza Catalani a Messina, Paolo Magaudda . Aveva avuto un infarto circa un mese fa, ed era stato ricoverato al Policlinico Universitario. Era stato operato e l’intervento con cui gli erano stati inseriti degli stunt era andato bene. Niente lasciava presagire questa fine improvvisa.

Paolo Magaudda, docente di Diritto del Lavoro alla Facoltà di Economia dell’Università di Messina; Commercialista; ha ricoperto diverse cariche in Enti pubblici ed in società a partecipazione pubblica nonché in società private iscritte nei pubblici registri. E’ stato componente dell’Assemblea generale del consorzio per l’area di sviluppo industriale della provincia di Messina. Ma si è distinto per il lavoro svolto come Sovrintendente dell’E.A.R. Ente Teatro di Messina, per la grande passione per la musica, l’arte e soprattutto il Teatro.

Messina perde un professionista di grande spessore, un uomo che ha affrontato la vita sempre da protagonista, mai da persona qualunque. Esuberante, leale, molto attento ai rapporti umani e personali, Paolo Magaudda avrà sempre un posto di grande rilievo, nel cuore di tutti i messinesi, per il suo carattere schietto e combattivo, la sua grande energia, le sue intuizioni e capacità professionali.