A Dubai pronti a spiccare il volo sul “drone-taxi” [Video]

Dubai si conferma come la più avanzata delle città degli Emirati Arabi ed in generale una delle più innovative al mondo. Il sistema dei trasporti sta per essere cambiato per sempre e la gente per spostarsi e raggiungere il proprio ufficio userà dei droni-taxi.

La novità dovrebbe partire a luglio 2017 e rientra nel progetto di cambiamento della mobilità promosso dall’RTA (Roads & Transport Authority) che prevede una rivoluzione tecnologica da attuare entro il 2025.

Il car sharing a guida autonoma, dunque, si trasformerà anche in un “air sharing”, grazie al quale si potrà sorvolare il cielo di Dubai a bordo di droni che permettono di imbarcare un passeggero ed un piccolo bagaglio a mano. Il servizio si prenota tramite smartphone, scaricando l’apposita applicazione.

Il drone viaggia su rotte preimpostate che sarà possibile selezione dall’utente tramite un apposito tablet che si trova a bordo; una volta selezionata la meta ha inizio il volo autonomo.

Un progetto che potrà far avverare i film futuristici degli anni ’90 che prevedevano un futuro di auto volanti… e pensare che in Italia dobbiamo lottare anche solo per far chiudere le buche per strada!