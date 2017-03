“Donne, politica, istituzioni e società”, il volume postumo di Antonella Cocchiara

E’ stata ricordata nel giorno della Festa della Donna, Antonella Cocchiara, con la presentazione del volume postumo “Donne, politica, istituzioni e società. Temi e questioni di genere”. Un giorno, che non è stato scelto a caso per celebrare la due giornate a lei dedicate.

Ordinaria di Storia delle Istituzioni Politiche, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina, già Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’Ateneo, ancora prima del Comitato per le Pari opportunità di Unime e socia dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti. Nel corso dell’evento, che si è svolto in una gremita Aula Magna dell’Università, più volte è stato sottolineato, quanto mai attuale e denso di significati, sia il libro della Cocchiara, a testimonianza della grande eredità morale che dovrà continuare a vivere in seno alla comunità accademica.

“La Prof.ssa Cocchiara – ha detto il Direttore dello Scipog Giovanni Moschella – è stata un punto di riferimento per la diffusione della cultura della parità di genere e per l’impegno in qualità di docente. Il Dipartimento ha voluto ricordare una collega di grande valore che ha contribuito, non solo per l’Università, ma anche per la città, nell’ambito di temi legati al ruolo della donna nelle istituzioni e nella politica. Il suo lavoro, portato al termine sino agli ultimi giorni, è un contributo scientifico importantissimo”.

Un pensiero sulla docente e studiosa è stato tracciato anche da Vittoria Calabrò, associata di Storia delle Istituzioni Politiche presso lo Scipog, amica della Cocchiara: “Abbiamo condiviso per tanti anni la stessa stanza – ha commentato – e ci ha abituato a pensare l’8 marzo come un momento di riflessione. Perciò quale miglior momento per presentare il suo volume…”.