Donne al potere. Merkel e May inarrivabili per Raggi, Boschi e le altre

Dopo la Brexit, il destino dell’Europa, forse del mondo, è nelle mani di Germania e Gran Bretagna. E dei loro primi ministri, rispettivamente Angela Merkel e Theresa May. Un grande potere affidato a due donne che, tuttavia, devono ancora considerarsi un’eccezione nel panorama politico ed economico continentale. Infatti, se la presenza del gentil sesso nei luoghi decisionali è in aumento, essa si riduce man mano che ci si avvicina ai vertici. A confermarlo, il mini dossier di Open Polis dal titolo “Trova l’intrusa”.

Quel che risulta davvero difficile è reperire una leadership pari a quella della cancelliera tedesca e della premier britannica. A livello internazionale, solamente Marine Le Pen, presidente del Fronte nazionale francese ed europarlamentare, recentemente spogliata dell’immunità che il ruolo dovrebbe assicurarle, sembra possedere analoghi attributi, pur non ricoprendo cariche istituzionali di vertice. Decisamente meno appeal sembra esercitare Federica Mogherini, Alta rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Non risulta siano capaci di scuotere le montagne nemmeno le varie Maria Elena Boschi, discussa ministra dell’era Renzi, “declassata” da Paolo Gentiloni a sottosegretaria, Maria Anna Madia, Laura Boldrini, Debora Serracchiani, Giorgia Meloni. Alessandra Mussolini ha sempre pagato un cognome a dir poco scomodo mentre Virginia Raggi pare essere iù che altro un’estensione della volontà di Beppe Grillo.

Parlamento italiano. La diciassettesima legislatura, quella attuale,ha fatto registrare nella storia nazionale la maggiore presenza femminile. Alla Camera, le deputate sono il 31,30% del totale, ma è stato assegnato loro solo il 19,23% degli incarichi di peso. Da ricordare quello di presidente, appannaggio di Boldrini. A palazzo Madama, le senatrici sono il 29,60% e detengono il 25,58% dei ruoli chiave.

Governo. Otto donne su 16 ministri, nel febbraio 2014, quando si insediò il governo di Matteo Renzi. Con le dimissioni di Maria Carmela Lanzetta, Mogherini e Federica Guidi, sono scese a cinque (31,25%). Confermato il numero, nell’esecutivo Gentiloni, ma non la percentuale, scesa al 27,78% a causa della presenza di due dicasteri in più.

Comuni. Le pentastellate Raggi e Chiara Appendino, alle ultime elezioni amministrative, sono diventate rispettivamente sindache di Roma e Torino. Intorno a loro, il vuoto. O quasi. Nei 106 capoluoghi di provincia le prime cittadine sono nove, pari all’8,4%. Quanto ai Consigli municipali, la legge Delrio, la 56/2014, prescrive che nei centri con popolazione superiore ai tremila abitanti nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40%. Principio rispettato solo in 41 dei 67 capoluoghi andati al voto dopo l’introduzione della norma.

Giunte e Consigli regionali. Le Dem Serracchiani, in Friuli Venezia Giulia, e Catiuscia Marini, in Umbria, sono le uniche governatrici. Solo otto Giunte vantano una presenza femminile pari ad almeno il 40% dei componenti. Il 66,67% in Campania. In questa speciale classifica, la Calabria è settima (42,86%), la Sicilia quindicesima (25%). Niente donne nel solo esecutivo molisano. Malgrado le leggi elettorali regionali che in molti casi incentivano l’equilibrio di genere, nei Consigli il risultato migliore è dell’Emilia Romagna (32%). La Sicilia (quattordicesima) fa registrare il 15,65%, la Calabria (diciannovesima) il 6,45. Solo uomini in Basilicata.

Europa. All’interno della Commissione europea, l’alto rappresentante e unico vicepresidente è l’italiana Mogherini. Quattro le donne presidente della Repubblica: Kersti Kaljulaid in Estonia, Kolinda Grabar-Kitarović in Croazia, Dalia Grybauskaitė in Lituania, Marie Louise Coleiro Preca a Malta. Dei 28 Paesi dell’Unione europea, solo tre hanno una premier. È la polacca Beata Szydło a fare compagnia a Merkel e May. Quest’ultima ormai in rampa di lancio con il resto del Regno Unito. In Svezia, la percentuale più alta di ministre (48%) e donne in Parlamento (46%). Le europarlamentari costituiscono, invece, il 37% del totale. La percentuale precipita al 14,29% nel Consiglio europeo (quattro su 28). Appena tre su 28 (10,71%) in seno all’Ecofin. Appena una su 28 (3,57%) nel Consiglio degli affari esteri.

Economia e consigli di amministrazione. Nel 2016, le amministratrici hanno raggiunto per la prima volta la soglia del 30% nelle aziende italiane quotate in borsa. Nel 2008 erano 170, il 5,9%. Determinante, in questo trend, legge 120/2011, che ha introdotto obblighi precisi per le società quotate.