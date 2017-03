Domani la presentazione ufficiale del neoassessore Cuzzola. Eller: “Se serve una mano io ci sono”

di Eleonora Urzì Mondo

“La vita è una corsa a staffetta: ti passo il testimone ma bisogna farlo bene”.

Così parla l’ex assessore al bilancio del comune di Messina, il toscano Luca Eller Vainicher, a due giorni dalla presentazione ufficiale del suo successore. È Vincenzo Cuzzola che prenderà il posto del dimissionario di Sesto Fiorentino, un professionista reggino, non nuovo alle esperienze amministrative, essendo stato assessore alla programmazione nella giunta Falcolmatà.

E non è la prima volta che il nome del calabrese viene fuori per il suo ingresso in giunta: già Tonino Perna lo aveva sponsorizzato, a suo tempo, senza che poi si arrivasse ad un incarico. Adesso è tempo di nuovi ingressi e, nell’attesa che si sciolga il nodo sul nome del nuovo titolare della cultura, venerdì mattina Cuzzola sarà presentato alla stampa.

Ma quali sono le condizioni in cui l’esperto di tematiche economico finanziarie e contabili troverà il Comune? Lo abbiamo chiesto al suo predecessore, il quale ha affermato:

“Sui conti sono riservato, ora se ne occupa il nuovo assessore. La situazione però posso dire che non è semplice”.

Eller Vainicher si prende – e ci mancherebbe – implicitamente i suoi meriti:

“Rispetto ad un anno fa le cose sono migliorate: non si pagavano i lavoratori, le casse erano vuote, lo ricorderete. Da allora c’è stata una normalizzazione che tutti hanno apprezzato. Io ho appena consegnato il testimone”.

Per la serie non mi sbottono oltre, adesso chiedetelo al nuovo assessore: una persona che conosce dai tempi in cui (Eller) era segretario nazionale dell’Anutel (Associazione nazionale uffici tributi enti locali).

“Gli auguro il meglio”, commenta l’ex amministratore. “Il compito non è semplice. Io sono a disposizione: è una questione di stile”, prosegue aprendo ad eventuali collaborazioni, laddove richieste. “Se c’è bisogno di me – parlare, illustrare idee, spunti – volentieri, sono disponibile a trasferirgli la mia conoscenza. Credo sia un modo intelligente per gestire le cose perché alla base c’è un interesse pubblico”.

Un amore per la città che sostiene sia il motore che lo muove e che lo ha portato a scegliere di non lasciare Messina… non ancora almeno, nonostante il proprio ruolo in città sia apparentemente terminato, con la fine del proprio mandato amministrativo. Spirito missionario o secondi fini e mire – magari proprio dentro il Pd – ancora non palesate? Staremo a vedere. Intanto la patata bollente dei conti del comune passa di mano e piomba su una nuova figura, il terzo assessore al ramo in quattro anni.