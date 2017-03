Disabili in Sicilia: falsi numeri e assistenza H24 anche ai morti

In Sicilia c’è un distretto socio-sanitario che ha più disabili dell’intero Piemonte: quello di Misilmeri, 30mila abitanti, provincia di Palermo.

E’ il dato più eclatante venuto fuori da un report che l’Asp di Palermo ha fatto arrivare sulla scrivania del presidente della Regione, Crocetta.

Il governatore, come noto, dopo lo scandalo costato le dimissioni, forzate, dell’assessore regionale alla Famiglia, Gianluca Miccichè, ne ha preso la delega e sta, dunque, facendo i conti con una realtà sommersa, ignorata nelle effettive necessità e al contempo fonte di sprechi e lucro in molti casi.

Crocetta, che ha chiesto alle aziende sanitarie di verificare i dati dei tabulati sul numero dei disabili gravissimi in possesso dell’assessorato regionale alla Famiglia, ha scoperto che sull’isola anche i morti finora hanno beneficiato dell’assistenza h24. Il dato scaturisce dalle informazioni fornite dai 55 distretti socio-sanitari e dai Comuni dell’isola.

Proprio il distretto di Misilmeri, che per l’assessorato registra 110 disabili gravissimi, in reatà ne ha 47, e che 15 disabili inserite negli elenchi dai Comuni, sono decedute.

Anche il distretto socio-sanitario di Partinico per l’assessorato ha 151 persone che necessitano di assistenza h24: in realtà sono 56 .

L’indagine dell’Asp, dunque, consentirà l’aggiornamento dei tabulati e l’equa distribuzione dei 36 milioni di euro previsti ieri dall’Ars per i disabili. Pochi, se si considera che lo scorso mese l’assessorato alla famiglia, ancora diretto da Miccichè, fissava in oltre 560 milioni la somma necessaria per garantire l’assistenza a tutti. Sicuramente eccessiva perchè basata sui dati errati che risultavano alla Regione, ma nonostante le verifiche fornite dall’Asp,la comparazione tra dati effettivi e dati che risultavano nei tabulati non giustifica 530 milioni in meno da distribuire ai disabili siciliani.