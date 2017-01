Diplomati e laureati siciliani aspiranti lustrascarpe a Palermo. Sciuscià per bisogno

Se per misurare il livello della crisi occupazionale in Sicilia occorreva un metro, questo è arrivato con la risposta alla chiamata di Confartigianato, che in Sicilia cerca di far rivivere uno tra i mestieri più vecchi al mondo: quello del lustrascarpe.

Partiranno domani a Palermo le selezioni dei quindici lustrascarpe che Confartigianato cerca per riportare nel capoluogo siciliano la figura dell’omino chino a lustrare scarpe e, al contempo – dicono fiduciosi- offrire nuove opportunità di lavoro.

Più di settanta le candidature ricevute dopo l’invito del presidente Nunzio Reina a inviare il proprio curriculum. E sin qui, pare normale in tempi di crisi. Quello che stupisce, però, è che tra chi si è proposto, sono molti i diplomati e i laureati.

I candidati provengono da ogni parte della Sicilia e domani saranno in 35 a presentarsi alle 17 nella sede di Confartigianato, in via Laurana. Il secondo gruppo sarà valutato l’1 febbraio. Un successo inaspettato che certamente fotografa tutta la difficoltà del mercato del lavoro siciliano. Del resto Sciuscià – che è anche il titolo del capolavoro neorealista di Vittorio De Sica – è un termine che indica i lustrascarpe – ragazzini per lo più – del dopoguerra. E l’economia dell’isola, in questi ultimi anni, appare paragonabile al periodo post bellico.

Saranno almeno dieci, nel programma di Confartigianato, le postazioni nei punti nevralgici della città. Chi verrà scelto farà parte di una cooperativa, le cui spese saranno sostenute dall’associazione. I selezionati saranno poi formati da storici artigiani con un corso gratuito. Confartigianato chiederà al Comune l’autorizzazione per collocare le varie postazioni, che si prevedono sotto i portici di via Ruggero Settimo, in via Libertà, piazza Castelnuovo, via Emerico Amari, piazza San Domenico, piazza Borsa, piazza Verdi, via Maqueda, corso Vittorio Emanuele e stazione centrale.

“Siamo felici di aver ricevuto tale riscontro – ha commentato Reina – la nostra idea è stata accolta con entusiasmo, a dimostrazione che gli antichi mestieri non sono stati dimenticati”.

Ottimismo esasperato, quello del presidente di Confartigianato, che invece di vedere la disperazione che può avere un diplomato o, peggio, un laureato, nel lustrare scarpe, vede in essi la voglia di riportare in auge ‘antichi mestieri‘.

L’idea che, dopo avere studiato per anni, speso soldi per libri e tasse scolastiche e universitarie, fare lo Sciuscià non fosse proprio il loro sogno nel cassetto, lo sfiorerà mai?