Dipendente di Riscossione Sicilia ruba un milione in tasse

“Facete” è il nome dell’operazione del nucleo di polizia Tributaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna che ha portato alla denuncia per falso, peculato e truffa aggravati in danno dell’Erario di un dipendente di Riscossione Sicilia Spa, che si era appropriato di un’ingente somma di denaro destinata alle casse della società di riscossione.

Le indagini economico-finanziarie hanno fermato il sistema messo in piedi dal dipendente infedele, che nel periodo 2009-2015, nella qualità di pubblico ufficiale, si è appropriato di oltre 940mila euro.

In particolare, il funzionario – responsabile, di fatto, del settore contabilità dell’agenzia di Enna – in vari modi, agevolato “dall’assenza di efficaci controlli interni”, “distoglieva a proprio vantaggio somme destinate alle casse dello Stato od altri enti impositori o addirittura ai contribuenti, a titolo di rimborso fiscale”.

Le operazioni, tutte supportate da falsa documentazione cartacea e digitale, avvenivano in diversi modi: come il sostituire l’Iban del contribuente destinatario del rimborso fiscale con il proprio; richiedere e negoziare assegni circolari con provviste tratte dalla società di riscossione e successivamente reimpiegando le somme in operazioni di acquisto di titoli o, anche, in molti casi, mediante prelievi di contante, direttamente operati presso lo sportello della banca, titolare del conto aziendale.

Le indagini sono state progressivamente estese nel tempo, dall’analisi patrimoniale e finanziaria è emerso che il tenore di vita dell’indagato era incompatibile con i soli redditi di lavoro e con i flussi e le movimentazioni dei conti bancari personali.

Il dipendente, oggi non più in servizio perchè già licenziato dall’azienda per “giusta causa” nella fase iniziale delle indagini. Messo alle strette dai militari delle Fiamme Gialle, aveva pure ammesso alcune appropriazioni, rivelatesi solo una minima parte degli oltre cinquanta episodi accertati.

Anche Riscossione Sicilia, a seguito del reclamo di un contribuente che non aveva ricevuto un rimborso fiscale, aveva iniziato autonomi accertamenti ispettivi, avvalendosi dell'”Audit” aziendale; accertamenti che avevano indotto l’indagato alla spontanea restituzione di 55 mila euro e la società alla successiva denuncia delle appropriazioni dei rimborsi indebitamente percepiti dal dipendente.

Le operazioni ispettive di Riscossione Sicilia sono proseguite parallelamente alle indagini. Intanto, i finanzieri hanno già eseguito due misure cautelari patrimoniali, sottoponendo a sequestro preventivo per equivalente due unità immobiliari ubicate nelle provincie di Enna e Catania, di proprietà dell’indagato.

Inoltre, sono stati segnalati alla Procura regionale delle Corte dei Conti, oltre al dipendente infedele, quattro tra funzionari e dirigenti dell’ente di riscossione della sede di Enna, per gravi carenze del sistema di controllo interno che hanno causato un danno erariale pari a circa 885 mila euro al netto di quanto spontaneamente restituito. Assoggettati a tassazione, infine, anche i proventi illeciti complessivamente percepiti dall’indagato in ciascuno degli anni incriminati, quantificando un’imposta di reddito dovuta di oltre 200 mila euro.