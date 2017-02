Diffamazione o non diffamazione: questo è il Social Network

di Ferdinando Cavaleri

Ai tempi di Amleto non c’era da preoccuparsi; la fama, e conseguente delitto di questa venivano tenuti in gran considerazione. Guai a chi azzardava (leggasi “forca & friends”).

Oggi il mondo è globale, o quantomeno per la maggior parte dei suoi abitanti così è. I Social, bimbi tecnologici di una potenza comunicativa stratosferica, conquistano le masse, influenzano i trend, facilitano il dialogo e amplificano le voci di tutti, chiunque voglia esprimersi liberamente. Resta però il dilemma degli “attacchi” alla fama e sue inevitabili declinazioni. È ormai comune leggere quotidianamente insulti più o meno pesanti, commenti spassionati e a volte trascendenti nel volgare e spesso non ci si da peso; fino a che, qualcuno non si sente offeso, e decide di passare alla “difesa” dei propri diritti. Qui in Italia l’argomento è di lunga data, oltre duemila anni di interpretazioni, applicazioni, modifiche e rivisitazioni: dalla legge delle XII tavole passando per la lex Cornelia de iniuriis fino ai più recenti codici Zanardelli e Rocco e all’ultima versione del codice penale nel 2005.

Ma oggi, alla luce della rivoluzione 4.0, cosa ne è di questo “presunto” reato? I fatti dicono che l’anno scorso è passata una sentenza che “declassa” la diffamazione a mezzo Social Network (quinta sezione della Corte di Cassazione – sentenza 4873/17) rispetto a quella su carta stampata. Prima di affrontare un altro punto cruciale del nostro diritto – meno recente? – è però doveroso soffermarsi su quest’ultima considerazione.

Se ai tempi di mio padre diffamare qualcuno era reato, lo era ancor più se lo si scriveva su un quotidiano, perché così facendo si manifestava verso una più ampia platea, si era maggiormente incisivi nel ledere la reputazione,la fama. Mi chiedo quindi se, alla luce della realtà odierna, la potenza di fuoco di un Social Network non sia da considerare maggiormente efficace (in senso negativo, ovviamente) di un “mezzo di stampa”, limitata espressione di un concetto nello spazio e nel tempo.

Ricordiamoci che un giornale, indifferentemente dalla cadenza con cui viene pubblicato, colpisce un’audience ristretta geograficamente al proprio bacino di diffusione e per il tempo limitato alla prossima uscita in edicola. Facebook (solo per citare il più rappresentativo della categoria) è globale, multicanale, eterno; e non entro nel merito di quest’ultimo aggettivo perché si parla troppo e con troppa leggerezza ultimamente del “diritto all’oblio”; ci sarebbe da scriverne un intero capitolo. Il giudice ha chiarito la determinazione equiparando il Social a un mezzo di pubblicità e non di stampa. Dunque “casus belli” è questa impercettibile, seppur significativa differenza: stampa/pubblicità. Non mi arrogo alcun diritto di onniscienza e ci sono stuoli di esperti che sapranno interpretare meglio di me e leggere con attenzione i cavilli del diritto del Bel Paese ma, per un semplice e trasparente senso di critica, mi sono permesso di fare una rapida statistica (non me ne voglia l’Istat) parlando con gente comune, quasi tutti (tranne il sottoscritto) fruitori quotidiani dei più diffusi Social, insomma dei mezzi di pubblicità cui alludeva il Giudice nella sua sentenza. Le notizie del giorno e anche gli eventuali approfondimenti del caso vai a leggerli sui giornali (web inclusi) o ti accontenti di quanto passa il convento/Social? Fatevi questa domanda e datevi una risposta; guardate il mondo là fuori e forse, in fondo in fondo.. sarete critici come me.

Forse, più che rispecchiarvi nel sottoscritto vi troverete d’accordo con un’altra sentenza, quella di cui al riferimento di sopra (anche qui non posso, per ignoranza, entrare nel merito giuridico ma quantomeno reputo d’obbligo la citazione). Nel non troppo lontano 2014 la prima sezione della stessa Cassazione (sentenza 16712) diceva “anche gli insulti su Facebook sono diffamazione”. Perché dunque se di diffamazione si tratta (e non lo dico io) e la conseguente diffusione su un Social ne amplifica la portata del danno causato, quest’ultimo è declassato rispetto al “misero” giornale? (qui chiedo scusa agli Editori se qualcuno leggerà in modo distorto – stimo particolarmente il buon vecchio modo di fare giornalismo, quello serio dico).

Mi viene in mente un adagio molto significativo che, coincidenza con la succitata sentenza, compiva 200 anni nel 2016. Mi sono permesso di riadattarlo al protagonista di queste poche righe (ndr in origine era “calunnia”):

La diffamazione è un venticello,

un’auretta assai gentile

che insensibile, sottile,

leggermente, dolcemente

incomincia a sussurrar.

Piano piano, terra terra,

sottovoce, sibilando,

va scorrendo, va ronzando;

nelle orecchie della gente

s’introduce destramente

e le teste ed i cervelli

fa stordire e fa gonfiar.

Dalla bocca fuori uscendo

lo schiamazzo va crescendo

prende forza a poco a poco,

vola già di loco in loco;

sembra il tuono, la tempesta

che nel sen della foresta

va fischiando, brontolando

e ti fa d’orror gelar.

Alla fin trabocca e scoppia,

si propaga, si raddoppia

e produce un’esplosione

come un colpo di cannone,

un tremuoto, un temporale,

un tumulto generale,

che fa l’aria rimbombar.

E il meschino diffamato,

avvilito, calpestato,

sotto il pubblico flagello

per gran sorte ha crepar.

da “Il Barbiere di Siviglia” – grande Rossini!