Difesa: nasce il ‘Pentagono’ italiano. E poi arruolamento di 20enni da formare

“La Difesa in Italia funziona, ci sono stati però cambiamenti globali nella geopolitica, innovazioni tecniche e un calo di risorse che hanno imposto nuove sfide e la necessità di una trasformazione culturale”. Parole del ministro della Difesa, Roberta Pinotti.

Una trasformazione che prevede, in base alla legge 244, entro il 2024, di ridurre gli organici di 40mila militari e 10mila civili. Quanto agli alti ufficiali, negli anni passati c’è stata una proliferazione di comandi perché c’era un numero di generali e ammiragli promossi in base agli scatti di carriera. “Oggi invece viene richiesto che il numero dei generali sia conseguente alla necessità dei comandi e non viceversa” – ha detto Pinotti.

Da qui l’idea di un ‘Pentagono italiano’, un unico comando dove rendere concreta l’integrazione dei vertici “Lo stiamo già progettando – aggiunge il ministro – abbiamo presentato una prima richiesta all’interno del budget per le infrastrutture previsto dalla Legge di stabilità. A Centocelle abbiamo già trasferito dal centro storico le 1500 persone della Direzione generale degli armamenti e lì c’è il Coi, il comando operativo che gestisce tutte le missioni all’estero e in Italia”.

L’idea è di costruire la struttura con i vertici di tutte le forze armate. Spazi e cubature sono disponibili per la realizzazione di strade e infrastrutture. Si punta alla coesione tra forze armate. Il tutto dovrebbe anche garantire un risparmio nella gestione.

Quanto alla ferma: “Abbiamo bisogno di soldati giovani – ha detto il ministro della Difesa – ma non vogliamo creare un precariato militare. La chiave sta nell’arruolare persone a 19-20 venti anni, offrirgli un pacchetto formativo importante per sette anni della loro vita, insegnando lingue e professionalità, dotandoli di brevetti qualificati. Se si ritroveranno sul mercato a 26-27 anni non sarà difficile trovare un’altra occupazione anche perché ci impegniamo a costruire nuove opportunità di lavoro anche con percorsi legislativi”.