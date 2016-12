Derby Messina-Reggina: partita vietata ai tifosi calabresi

Dopo la riunione tecnica di coordinamento, svoltasi ieri sera nei locali della Prefettura di Messina, si è deciso di escludere i tifosi calabresi dal derby dello Stretto.

Il 29 dicembre, la partita valida per la XXI giornata del campionato nazionale di Lega Pro – girone C, che si terrà allo stadio “Franco Scoglio” di Messina, alle 14.30, sarà una sfida “blindata”, almeno per i calabresi.

Il Prefetto di Messina, Francesca Ferrandino, a seguito dei rilievi del Comitato Nazionale di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ha deciso di adottare alcune misure per prevenire eventuali disordini.

In particolare è vietata la vendita dei biglietti ai residenti della Regione Calabria e, di conseguenza, la tribuna ospiti della stadio rimarrà chiusa.

Si tratta di un’azione preventiva che è stata assunta di concerto al Questore di Messina con parere favorevole delle Forze dell’ordine.