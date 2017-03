De Vincenti a Messina, avanti tutta con il Masterplan. Accorinti: “Farò qui il G7 del Sud”

Tappa messinese, stamane, per il ministro alla Coesione Territoriale e al Mezzogiorno Claudio De Vincenti, ieri a Catania e a Siracusa. Al centro di un vertice il Masterplan della città dello Stretto.

“Stiamo facendo le verifiche con tutte le regioni e le città metropolitane sullo stato di avanzamento – afferma – ieri abbiamo visitato Catania e abbiamo visto che il patto procede, gli interventi sono in atto, alcuni a cantieri già aperti con lavori in corso, altri stanno partendo o sono già partiti. Oggi facciamo la stessa verifica a Messina, sono fiducioso. Questa modalità di lavoro tra le amministrazioni è positiva, perché mette al centro una responsabilizzazione reciproca. Le difficoltà maggiori spesso sono di carattere procedurale, autorizzatorio, purtroppo abbiamo ancora tempi lunghi sul versante delle procedure, ma anche qui lo sforzo congiunto delle amministrazioni può accelerare in modo significativo”.

L’incontro a Palazzo dei Leoni ha avuto come obiettivo fare il punto della situazione sullo stato d’attuazione e sulle eventuali criticità nell’ambito degli interventi previsti nel Masterplan.

“I lavori del Patto vanno avanti da qui ad un paio di mesi partono i cantieri per la piastra logistica di Tremestieri, l’area di Tremestieri e lo svincolo autostradale Giostra”, ha aggiunto il ministro De Vincenti. “Sono in corso di emazione bandi importanti – prosegue – sia per la viabilità che per la riqualificazione urbana. A Messina come anche in altri comuni del territorio, è stata conclusa l’aggiudicazione al contraente generale del progetto per il porto turistico di Santo Stefano di Camastra e si sta per avviare e sbloccare una vicenda lunga per il porto di Sant’Agata di Militello e poi altre attività che vanno avanti e quindi passo dopo passo si stanno costruendo le condizioni perché il Patto per la città metropolitana dia i suoi frutti per i cittadini dell’area metropolitana”.

Soddisfatto per il vertice sul Masterplan il sindaco di Messina, Renato Accorinti: “Ho parlato con il ministro anche dell’area dello Stretto perché lo sviluppo del sud passa anche attraverso quest’area importante che lega due città – dice Accorinti – tutto quello che è la mobilità dello Stretto, in particolare la criticità dell’aeroporto. Infatti – ha proseguito Accorinti – domani sarò dal ministro Delrio con il sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria, quindi se sciogliamo questi nodi sarà un fatto di sviluppo economico molto forte. Ho detto al ministro che faremo a Messina un incontro con le sette città metropolitane del sud: Bari, Napoli, Cagliari, Reggio Calabria, Messina, Catania, Palermo. Faremo il G7 del sud perché sulla ricetta del sud che il governo ha messo al centro, vogliamo fare delle proposte di confronto leale e corretto”.