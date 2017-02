D’Alia: “Messina è delusa, noi pronti ad andare al voto. Sì a Gioia Tauro a capo dell’Authority”

di Anna Marullo Di Condojanni

“Noi speriamo di entrare in campagna elettorale subito e siamo pronti a farlo perchè il consiglio comunale è delegittimato, metà del consiglio comunale è stato eletto in uno schieramento ed è passato allo schieramento opposto, tutto questo ingenera nei cittadini confusione che si associa alla delusione di quanti hanno votato per Accorinti. Non bisogna avere paura del voto, se il sindaco Accorinti ritiene di avere la fiducia di questa città dovrebbe essere lui a dimettersi ed andare al voto. E penso che il consiglio comunale dovrebbe in autonomia chiedersi quale sarebbe la soluzione migliore per questa città”.

Con queste parole Gianpiero D’Alia fa chiarezza sulla posizioni dei “centristi per la Sicilia” in merito alla possibile sfiducia alla giunta Accorinti, a margine di una conferenza stampa tenutasi al comune di Messina per l’istituzione dell’autorità portuale. Il sì alla sfiducia è netto, anche se di possibili candidati del centro, però, ancora non si parla ed esclude categoricamente la propria candidatura.

“Ancora non ci siamo incontrati con la coalizione che sostiene il governo nazionale, ma noi crediamo di dover esprimere una proposta di governo per questa città, ma prima di pensare ai nomi bisogna dire qual è il progetto per la città, altrimenti scadiamo solo nel tatticismo”.

Non rientra tra i temi della campagna elettorale – secondo Gianpiero D’alia – l’autorità portuale che, anzi, “non deve essere strumentalizzata a fine politici”. Le questioni sono note da tre anni, il percorso che è stato scelto dalla città, e consacrato in un documento politico due anni e mezzo fa, davanti a tutte le forze politiche – aggiunge – parla di un’autorità unica con Gioia Tauro perché questa è una risorsa per la città metropolitana. Il fine è quello di sviluppare strutture che siano risorse di sviluppo per Messina e Milazzo e tutto il comprensorio della città metropolitana“.

Per questo D’alia chiede al più presto un tavolo con il governo e con il ministro Delrio, al quale partecipino il sindaco della città metropolitana e il presidente della Regione, Crocetta, per esprimere, ciascuno, un componente all’interno dell’autorità portuale.