Dal neuromarketing ai social, una società sempre più “liquida”

di Luigi Bruzzano

La dimensione virtuale è divenuta nel tempo una grande “bolla mediatica”, dal social al neuromarketing, la società del terzo millennio si manifesta in tutta la sua “liquidità”. Una previsione che il sociologo e filosofo polacco Zygmunt Bauman aveva intuito nel suo pensiero suggestivo di realtà “liquida”, un concetto di post-modernità, basandosi sulla metafora del “liquido e solido”.

Per Bauman un concetto di società incerta, di povertà che rompe il pensiero tradizionalistico, che non si basa più sull’estraneità al sistema produttivo o sul non poter comprare l’essenziale, ma sul non poter comprare per sentirsi parte della modernità.

Una filosofia che rappresenta in tutta la sua interezza il realismo di una società virtuale, effimera, una società alla ricerca dell’apparire e non dell’essere, una vita sempre meno sociale, ma sempre più social. Frammenti di “società virtuale” diventata lo specchio dei tempi, dove nuove e vecchie generazioni si confrontano sui social condividendo istanti di vita con degli emeriti sconosciuti che loro considerano “amici”.

La parola d’ordine diventa connessione: uomini, donne, ragazzi, ragazze nel panico, alla ricerca della “connessione perduta”, la paura di non essere presenti li spaventa, li fa sentire esclusi da quel mondo virtuale che loro inseguono, che amano, fatto di messaggi a modo di alfabeto morse, dirette friendly di ragazzine truccatissime, che sgranano gli occhi alla fotocamera dei loro smartphone contando i “seguaci “ delle loro “gesta”.

Sorprendere diventa un imperativo e la parola entra prepotente nel loro linguaggio: “vogliamo essere piaciute”, cosi si esprime Andreina (nome di fantasia), quando le si chiede di quelle sue pose ammiccanti su un noto social network. Una community che ha trasformato non solo i ragazzi, ma anche gli adulti, probabilmente per non sentirsi “cut out” dalla società attuale, o per la volontà di seguire i propri figli sfruttando il nuovo mondo tecnologico.

Un’identità perduta in un trasformismo senza tempo, senza età, un sistema traducibile in uno dei tanti casi di un genitore cinquantenne, che pur di seguire nelle “scorribande social” la figlia, si finge “Fabiola”, per controllarne le frequentazioni e le intenzioni. Un mutamento sociale impensabile, che nessun sociologo vent’anni fa avrebbe potuto immaginare, una trasformazione cosi marcata, una perdita del senso del limite, che va oltre ogni ragionevole aspettativa.

L’identità personale si appiattisce su quella virtuale fornita dai social network. Oggi, per molte persone, soprattutto i più giovani, capire chi si è e che posto si occupi nella società, dipende dal numero di “seguaci” e like, attribuendo il loro valore ad un crescente numero di amici virtuali.

Nello “storytelling” della vita moderna, anche l’inconscio viene pilotato, evidenziando nuovi cambiamenti comportamentali; le neuroscienze al “servizio” del marketing, si fondono in un’unica parola denominata neuromarketing. Analisi cerebrale e sensori biometrici, attraverso l’applicazione di tecnologie, riescono a far comprendere i motivi che spingono i soggetti ad optare per una determinata scelta piuttosto che un’altra.

Una capacità decisionale messa in discussione, dal razionale al subconscio, il nostro cervello viene bombardato da informazioni, colori, odori, suoni, forme, stimoli che verranno elaborati per prendere una decisione da trasformare in azione, dalla più semplice alla più complessa.

Una manipolazione del libero arbitrio, una gestione dell’ inconscio e del nostro agire, dai social al neuromarketing, si insinuano forme di controllo nascoste; una consapevolezza di sé andata in frantumi, che come un puzzle dovrà essere ricomposta, ognuno in maniera diversa, senza seguire un’immagine o uno schema predefinito.

Solo allora la società potrà dirsi realmente libera ed evoluta.