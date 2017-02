Dai social alla telemedicina, come cambia la vita del paziente

di Luigi Bruzzano

Un’innovazione quella della telemedicina che ancora procede a piccoli passi. Sulla digitalizzazione della sanità Italiana, nel 2015 sono stati investiti 1,34 miliardi di euro, pari all’1,2% della spesa sanitaria pubblica.

Dalla Cartella Clinica Elettronica (CGE) ai sistemi di front-end, dal Disaster Recovery e continuità operativa alle risorse umane, fino ad arrivare alla gestione informatizzata dei farmaci. Un investimento nella sanità che ha portato un miglioramento della comunicazione medico-paziente, con sempre un maggior ricorso agli strumenti digitali e ai canali social.

Nella stessa ricerca pubblicata dall’Osservatorio Innovazione in Sanità, della School of Management del Politecnico di Milano, in collaborazione con FIMMG e Doxapharma, si nota un incremento di utilizzo dei sistemi digitali: dalle mail, agli sms e “WhatsApp” che favoriscono la comunicazione fra medico e paziente. Un concetto nuovo di sanità, forme di comunicazioni multicanali che, gestite singolarmente, o simultaneamente nelle strutture ospedaliere, restituiscono una sanità a misura d’uomo.

Una innovazione aperta a nuove forme di comunicazione digitale, già evidenziate dal Premio Innovazione Smau che ha premiato un progetto di piattaforma di comunicazione multicanale, che ha coinvolto in primis il sito dell’Ospedale Giglio di Cefalù, che grazie all’utilizzo di canali social – da Facebook, a Twitter, a Whatsapp, a Youtube – è stato definito “l’ospedale più social della Sicilia” da Vincenzo Lombardo, Responsabile Comunicazione della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù.

Esempi di sanità all’avanguardia arrivano dall’Ospedale Isdraelitico di Roma, che nel sistema di tracciamento digitale sanitario, riesce a gestire l’intero decorso ospedaliero, dal primo contatto al post operatorio. Dalla Checklist di Sala, alla cronistoria dei tempi operatori, scarico di farmaci, presidi generici e specifici con RDA automatica e atto operatorio informatizzato. Sistemi informativi a sostegno del paziente, che consentano agli operatori della Socio – Sanità di consultare e condividere le informazione a tutela della salute del cittadino attraverso un sistema capillare di reti interconnesse, un controllo e cura del paziente.

Insomma, la cosiddetta e-Health (tutela della salute attraverso supporti informatici, con personale specializzato e tecniche di comunicazione medico-paziente) è un modello di riferimento in cui il paziente è protagonista.

Sono diverse le applicazioni per smartphone che garantiscono questa continuità tra medico e paziente. Per esempio “Salutile”, un app – o per meglio dire – tre app integrate, dove in tempo reale è possibile consultare l’elenco di tutti i Pronto Soccorso del territorio lombardo, conoscere qual è il numero di persone in coda in quel momento, i tempi di attesa e l’indice di affollamento, con un aggiornamento costante ogni tre minuti.

Un sistema di “Cluster” al servizio della telemedicina, è anche l’obiettivo di “Ability” che ha coinvolto pazienti con diversi tipi di demenza, che ha generato una “Personal Smart Health Community”, cioè un monitoraggio sulla riabilitazione fisica e cognitiva di persone anziane affette da demenza senile.

Una tecnologia in continua evoluzione, dalle startup arrivano le innovazioni più incoraggianti, come il caso di “Trillo”, un reminder connesso in rete attraverso una sim card, che riesce a sincronizzare automaticamente tutti i promemoria delle medicine da prendere. Un dispositivo che volendo, può essere configurato da chiunque, attraverso una web app dedicata, un concetto di “cloud computing”, sempre più presente, un “device” di facile utilizzo, che avvisa l’utente illuminandosi con una suoneria personalizzata, quando è il momento di prendere una medicina, mentre le informazioni vengono visualizzate sul display, che riesce ad avvisare tempestivamente in caso di prolungato allarme un Caregiver (cioè, farmacista, medico, o familiare), precedentemente impostato sul display.

Tra il passato e il presente, il futuro della telemedicina apre nuovi orizzonti ad una tecnologia che migliorerà il rapporto medico paziente. Una “scienza tecnologica” salva vita.